Alejandra Guzmán desmiente recaída en adicciones

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aseguró a través de una carta que subió a su cuenta de Instagram, que no ha caído en drogas, como tampoco le da dinero a su hija Frida Sofia y que no tuvo relación alguna con el ex novio de la chica.

“Yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos todo lo contrario, así de claro"

"Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes y digo las cosas directas y en la cara", comenzó el mensaje la cantante.

"Soy una persona que no oculto mis errores, ni adicciones, las cuales día día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud", escribió.

Esta aclaración la hace para desmentir la nota de una revista de espectáculos en la que se aseguró que la intérprete de “Reina de Corazones”, había recaído en las drogas y el alcohol, motivada por sus managers, quienes también, según la publicación, abusaron de su confianza.

"Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos todo lo contrario, así de claro", posteó.

En cuanto a la situación que vive con su hija Frida Sofia, la hija de Silvia Pinal fue enfática y determinante:

"A mi hija no le envió dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, sólo pagó la cuota de mantenimiento mensual dónde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales", refiere.

“Si no contesto más es porque estaré ocupada y atenta de la salud de mi madre”

Y abunda: "sólo deseo que esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres", aclaró tajante. Del mismo modo, volvió aclarar que no hubo ninguna relación sentimental con el novio de su hija.

"Sobre el joven Cristian le reitero, jamás tuve algo que ver con él, ni mi amigo fue, coincidimos por sus hermanos que eran colaboradores míos. No tengo necesidad de eso", aclaró.

Finalmente la cantante agradeció a todos el leer sus líneas y expresó que no hablará más del tema.

"Agradezco la atención y si no contesto más es porque estaré ocupada y atenta de la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro. Por favor no se distraigan más, ni le den fuerza a estos chismes porque el chat fue FALSO, quédense en casa y deseo que estén bien. ENFOQUEN SU ENERGÍA DE MANERA POSITIVA y no en cosas que no merece atención. Alejandra Guzmán", concluyó el mensaje.

Esta carta también la compartió su hermano Luis Enrique en su cuenta de Instagram.

AC