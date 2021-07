Alejandra Guzmán de nuevo está en boca de todos, y es que la cantante confesó en entrevista con Yordi Rosado todas las cirugías a las que se ha sometido, mismas que en su momento la pusieron en riesgo.

“Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal”

“La Guzmán” dijo a Rosado que se ha sometido a un total de 40 cirugías para reducir el daño que ocasionaron las inyecciones de polímeros en los glúteos a los que se sometió en 2012. “Ha sido un proceso largo, bien largo”.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal”, explicó Alejandra Guzmán, quien recordó que su piel sufrió fuertes cambios.

Reveló que, incluso, los doctores le hicieron firmar un documento en el que autorizaba la experimentación en su cuerpo para salvar su vida.

Actualmente, Guzmán “no se siente mal”, pues siente que su cuerpo ya no tiene casi nada “porque me han rebanado una tras otra”.

“Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, dijo. Actualmente los médicos continúan extrayendo la sustancia del cuerpo de Guzmán.

Además, la cantante destacó que su padre Enrique Guzmán, quien la apoyó y convenció de seguir adelante pese al dolor que enfrentaba la cantante.

