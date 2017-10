Alejandra Guilmant te acompaña en vacaciones

Aunque los reflectores han sido constantes para Alejandra Guilmant, la modelo mexicana que ha protagonizado prestigiadas portadas internacionales por su resplandeciente belleza reconoce que enfrentarse a nuevos retos y formatos ante las cámara es algo que aprovecha al máximo para mejorar su profesionalismo y explorar otros talentos.

Muestra de ello es que ahora debuta como conductora de Wild On, programa emblemático de E! Entertainment, en el que Alejandra Guilmant tendrá la responsabilidad de llevarlo nuevamente al aire bajo una perspectiva latina para recorrer algunos de los rincones y ciudades más reconocidos de México.

El programa que comenzará transmisiones el próximo 29 de octubre en horario estelar nocturno a las 22:00 horas, permitirá que la modelo se adentre a las diversas culturas y tradiciones de México, teniendo a Guadalajara como una de las ciudades más importantes durante su recorrido.

Leyenda de la diversión

Alejandra destaca la responsabilidad que pesan sobre sus hombros al retomar uno de los programas más exitosos de E!, pues “Wild On” figuró como una de las transmisiones más importantes entre 1997 y 2006 y que ahora se relanza en su versión latina teniendo a Guilmant como conductora y guía en compañía de sus amigas a lo largo de 10 capítulos bajo el formato de “docu-reality” y “road movie”.

“Uno de mis grandes hobbies es viajar por el mundo y comer, ahí me ganó el programa, me enamoré a los cinco minutos de este increíble proyecto. Esto no será una recreación de Wild On, será algo totalmente nuevo, el público vivirá nuestras experiencias junto a nosotras, estamos viajando por toda la República Mexicana”.

Alejandra señala que si bien viajar parece una actividad fácil, en cada capítulo se revelarán las complicaciones y los dramas que estas viajeras enfrentan en cada uno de los destinos, especialmente, en los aprendizajes que la modelo tiene ahora en su faceta como conductora.

“Me conocí muchísimo, ha sido un crecimiento increíble, es una de las experiencias que han marcado mi vida de manera positiva. Ser conductora ha sido un poco catártico porque cuando actúo me convierto en el papel que tengo que hacer, pero aquí fue una conexión diferente, me topé conmigo misma, crecí muchísimo y eso es lo que más me ha gustado de la conducción”.

Año de crecimiento

A la par del proyecto de “Wild On Latino” por E!, Alejandro Guilmant señala que este año ha sido uno de los más fructíferos de su carrera pues su consolidación como actriz también se ve reflejada en las grabaciones que a través de la Cadena Fox ha tenido para compartir créditos junto al tapatío Gael García en una serie especial.

“Es mi primera vez en conducción, mientras hacía Wild On estaba grabando la serie de política “Aquí en la tierra” junto a Gael García para FOX, además de otros proyectos de actuación que me han abierto más puertas”.

¿Dónde la viste?

Constante en las pasarelas más prestigiadas, Alejandra también puede presumir haber participado como actriz en cintas como “A la mala”, “Compadres” y el cortometraje “Likeness”.

Su impresionante figura le ha ganado espacios en portadas de revistas como “Harper’s Bazar”, “Vogue” y la edición del 60 aniversario de “Playboy”.

Recientemente tomó parte en la serie de Blim “Realidad aumentada”.