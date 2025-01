Alejandra Capetillo busca del vestido perfecto para su boda civil

La hija menor de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra, está en búsqueda del vestido ideal para su boda civil con su novio libanés, Nader Shoueiry, con quien se comprometió en junio de 2024 . Aunque algunos detalles de la celebración siguen siendo un misterio, la modelo ha decidido compartir con su comunidad los avances de los preparativos.

Recientemente, publicó un video en el que se prueba varios estilos de atuendos blancos para su gran día. En el clip, Alejandra, quien optó por acompañar el video con una pieza de Antonio Vivaldi, aparece visiblemente emocionada.

Sonríe a la cámara mientras luce un vestido holgado con pliegues que recogen la falda y una larga cola. La creadora de contenido gira y juega con el vestido, admirándose en el espejo mientras coquetea con la cámara.

También incluye ramos de flores en tonos cremosos y velos poco convencionales. Para su segundo atuendo, Ale luce un traje de dos piezas: un vestido similar al primero, pero con una blusa transparente con detalles florales brillantes que le dan un toque único.

Posteriormente, prueba un vestido sencillo pero elegante, que resalta su esbelta figura. El video continúa con más looks, de brillos, materiales lisos, entre otros, en los que incluso se la ve ensayando cómo bailará en la pachanga.

Los diseños generaron reacciones entusiastas entre sus seguidores, quienes se mostraron indecisos al momento de elegir el mejor, ya que muchos coincidieron en que cualquiera de los looks le quedaba perfectamente.

Sin embargo, Alejandra no se quedó con ninguno de los atuendos. En la descripción del post, escribió: "Mi niña interior está llorando de la felicidad…", expresando lo feliz que está al estar cumpliendo uno de sus sueños.

Según declaraciones de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, se espera que Alejandra celebre su boda en México con una temática mexicana, y aunque su futuro esposo proviene de una familia de diferente religión, se casarán por la iglesia.

Especulaciones sobre su embarazo

Durante el video, los fanáticos notaron que la modelo se tocaba el vientre, lo que provocó especulaciones entre sus seguidores, quienes empezaron a preguntarse si podría estar esperando su primer bebé. Comentarios como: "¿Alguien más sospechó algo?", "se tocó la pancita como si estuviera embarazada", "yo vi panza" y "yo había leído que estaba embarazada" inundaron su perfil.

No obstante, Alejandra desmintió los rumores, respondiendo que lamentaba decepcionarlas, pero que el pequeño bulto en su vientre era solo una "mini hamburguesa".

El emotivo gesto de Nader durante la prueba de vestido

En otro video compartido en su perfil, Alejandra contó que se estaba grabando para capturar sus reacciones al vestido de la boda civil, cuando, para su sorpresa, recibió un ramo de rosas rojas y una botella de champán. Junto con el regalo, Nader incluyó una tierna nota que decía: "No puedo verlo, pero me puedo imaginar lo hermosa y guapa que te ves en ese vestido. No puedo esperar ya a verlo. Por una vida juntos". Alejandra celebró el gesto abrazando a las personas que la atendían y confesó que había tenido una discusión temprana con su novio esa mañana. El clip concluyó con la misma frase de Nader: "Por una vida juntos".