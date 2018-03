Alejandra Ávalos, como los buenos vinos

Tras dar un giro saludable a su vida, Alejandra Ávalos no para de sumarse a proyectos musicales y actorales que reafirman su compromiso de ofrecer contenidos de alta calidad en los que pueda exponer su pasión por México y adentrarse a personajes que demuestren su capacidad camaleónica en la interpretación.

Luego de integrarse a un plan alimenticio y perder 25 kilos, la actriz destaca que eso le ha permitido sobrellevar la carga de trabajo que actualmente tiene con la promoción de su más reciente disco en el que presume las canciones más icónicas de la cultura vernácula de México a través de composiciones hechas por figuras como Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez, por ejemplo.

“El motivo fue festejar mis 20 años de cantarle a la música mexicana. Estuve en el Día Mundial del Mariachi refrendando mi nombramiento como embajadora y decidí hacer una producción de 20 canciones de muchos autores reconocidos con los que la gente siempre ha vivido la música mexicana, escogí huapangos, baladas y boleros rancheros, es música de algarabía”, explica la cantante que fue respaldada sonoramente por el Mariachi Emperadores.

Paralelamente, Alejandra Ávalos ha producido un disco especial en el que retoma 20 éxitos de su carrera musical para atreverse a probar otros ritmos como la cumbia partiendo con una de sus canciones más emblemáticas, “Te sigo queriendo” de la mano de la banda Cumbia Benavides.

“Nos quedó algo muy padre, una canción muy pegajosa y bailable, es bastante rítmica y aunque no quieras te pone a bailar. Eso se sumará a mi producción pop ‘Alejandra Ávalos Deluxe’ y hacer la impresión en físico de este material para todos mis fans que quieren tenerlo en las manos; hay mucha gente que aún está enamorada de esa forma de ser de la música y eso lo aprecio”.

En lo que corresponde a la actuación, la intérprete alista diversos proyectos de actuación en series y películas en los que tiene la oportunidad de explorar otro tipo de personajes que van desde los villanos hasta mujeres ejemplares.

Uno de ellos, en producción piloto es “Casino Mex”, la que dará vida a una mujer experta en el póquer y sus trucos para ganar, un personaje que roza la villanía y dejará ver a una Alejandra Ávalos dispuesta a realizar una estafa millonaria.

“La serie se está empezando a producir, intervienen personajes de diferentes estratos sociales, profesiones y personalidad que se reúnen en un casino. Mi personaje es una mujer que ha hecho tanta trampa en los casinos y que le prohíben volver a jugar, pero se le ocurre hacer un torneo de póquer para que haya una bolsa de 50 millones de dólares y evitar que algún jugador se la gane”, adelanta la actriz que va de la mano en este proyecto junto al producción Alberto Casanova con quien plantea dos películas más: el remake de “Vacaciones del terror” y “El boxeador” con el cantante y actor Pablo Montero.

“Vacaciones del terror la hizo Pedro Fernández hace 25 años y ahora ese guion está adaptándose a lo actual y con nuevas tecnologías para los efectos especiales, yo seré la mamá de la niña que se encuentra a la muñeca embrujada. Más adelante está ‘El boxeador’ que estará basada en la vida real de uno de los boxeadores más queridos de México, pero aún se están gestionando permisos y detalles”.

Amistad inquebrantable

Ante los episodios complicados de salud que ha enfrentado el cantante José José, Alejandra Ávalos aseguró estar en contacto con la familia del llamado “Príncipe de la canción”, con quien tiene una entrañable amistad luego de protagonizar junto a él la película “Perdóname todo” de 1995.

“He estado en contacto con Anel —ex esposa de José José— y con José Joel, su hijo. Anel está muy convencida de que José José es una persona fuerte y que los doctores que lo estaban viendo eran excelentes y que saldría adelante muy rápido, pero lo contacté para su cumpleaños y lo pude felicitar”.

Junto a #MeTooMX

Luego de que diversas actrices comenzarán a desvelar situaciones de acoso y agresiones sexuales en el medio artístico y surgiera el movimiento #MeTooMX, Alejandra Ávalos hace hincapié en la importancia de realizar denuncias formales cuando existen este tipo de situaciones sin importar si eres actriz o cualquier otra profesión.

“No es en el ambiente artístico solamente, hay un acoso que se ha dado desde años atrás, no es nuevo. Muchas mujeres hemos sufrido acoso y también los hombres, creo que como género debemos dejar de ser una estadística, de nada sirve que muchas mujeres hablen al mismo tiempo de un tema si legislativamente no haremos nada, lo primero es denunciar, quizá no tan públicamente para no generar una guerra mediática porque tú eres la señalada y no hay consecuencia para el agresor”.