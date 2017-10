Alejandra Ambrosi, una malcriada de la TV

Desde hace unos días por Azteca se transmite a las 21:30 horas, la telenovela “Las Malcriadas”, producción en la que participa Alejandra Ambrosi como “Stephanie”, hija de la villana “Catalina Basurto” (Rebecca Jones). La actriz destaca que formar parte de este proyecto la lleva adentrarse en la piel de una mujer caprichosa, que constantemente busca la aceptación de su madre, pero también mantiene una fuerte rivalidad con ella.

“Es una villana con muchos matices, porque al mismo tiempo también es víctima de su madre y que de alguna manera es víctima de sus circunstancias, que tiene que seguir un camino que no quiere, porque en el fondo quiere tener otra vida y se lo dice a su madre, quiere casarse, tener hijos, estudiar medicina, pero no ha tenido opción, en esta relación de codependencia madre e hija; básicamente es hecha a imagen y semejanza de ella, yo me compadezco un poco de su situación”.

La telenovela es una historia original que protagonizan Sara Maldonado, Ivonne Montero, Cynthia Rodríguez, Gonzalo García Vivanco y Ernesto Laguardia, en la trama se aborda el contexto del servicio doméstico y la trata de personas. “Aunque pareciera que “Stephanie” tiene libertad, no la posee en lo absoluto. Tiene una rivalidad total con su mamá, un sentimiento encontrado entre la desesperación de que su madre la quiera, la acepte y la apruebe, y por otro lado un resentimiento profundo con ella”.

Conforme avance la historia, la intensidad entre madre e hija se incrementará, puesto que el personaje de Ambrosi se dará cuenta que no tiene escapatoria. La experiencia de trabajar con Rebecca, Alejandra la califica como increíble. “Los últimos días nos tocaron hacer escenas muy fuertes, muy dramáticas y nos felicitaron varios del staff y el director, nos dijeron que las escenas quedaron muy padres”.

“Yo le dije a Rebecca que es muy fácil trabajar con ella, me da tanto, su energía, su fuerza, es tan contundente, reacciono a los estímulos, a los ejercicios, pero a lo que ella me da, me resulta muy fácil, me encanta trabajar con ella, además nuestras escenas casi que son dramáticas, chocan con el humor negro, de lo cruel que ella es conmigo; de hecho, la gente en redes sociales nos dicen que se asustan, pero que también se ríen amargamente”.

Alejandra destaca la oportunidad laboral de estar en diferentes televisoras y poder formar parte de proyectos como éste, por el momento está enfocada en esta emisión y alista el estreno de dos películas en las que participó, esperando que le confirmen la salida a cartelera, mientras tanto invita al público a no perderse “Las Malcriadas”, pues los enredos subirán de nivel, además del mensaje que lleva sobre el tráfico de personas.

“Es un tema muy fuerte en nuestro país, es una cosa terrible, poco a poco vamos cobrando conciencia, se habla de narcotráfico, de lavado de dinero, pero no se habla lo suficiente con respecto a la trata de personas, esta serie lo trata de una manera muy fuerte”. Finalmente anuncia Ambrosi que después de la salida en Azteca, “Las Malcriadas” se podrán ver a través de Amazon.

¿En dónde la has visto?

• “Las Malcriadas”

• “Las 13 Esposas de Wilson Fernández”

• “La Gran Promesa”

• “Ay Güey, Chicas Bien”

• “Manual de principiantes para ser presidente”

• “Vuelve Temprano”

• “Sin rastro de ti”

• “Por Siempre... Joan Sebastian, El Poeta del Pueblo”

• “El regreso del huracán del sur”

• “Una difícil decisión para los hijos de Joan”

• “Entre la felicidad y el dolor”

• “La Hermandad”

• “El vuelo del águila”