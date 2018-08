Alejandra Ambrosi le robará suspiros a Carlos Ferro

Alejandra Ambrosi, una de las actrices mexicanas más polifacéticas y libres, pues prácticamente ha estado en los últimos años desarrollando personajes en todas las televisoras del país, se incorpora a la producción de Roberto Gómez Fernández, “La jefa del campeón”, donde interpreta a “Ángela”, la psicóloga y nutrióloga del equipo de futbol de la historia, y vendrá a ser el triángulo amoroso entre “La Bomba” (Carlos Ferro) y “Tita” (África Zavala).

“Estoy muy contenta, justo me tocó entrar ya cuando había acabado el Mundial, no soy tan futbolera, pero en época de Mundial sí me viene la pasión. Entonces, me viene como anillo al dedo porque estuve muy clavada siguiendo los partidos. Y todo muy padre con la historia que es muy ligera, yo lo agradezco porque luego sí me toca hacer muchas intensidades en mi carrera y de pronto hacer algo más liviano y con mucha frescura se agradece”.

Alejandra señala que se ha sentido muy cobijada por la producción, el director y los actores Carlos Ferro, Héctor Kotsifakis y África Zavala. “A pesar de que entré a la mitad de la producción, me he sentido muy bien recibida, muy bienvenida. Es una experiencia muy refrescante. Mi personaje se llama ‘Ángela’, una psicóloga especializada en el deporte y también en la nutrición. Ella de alguna manera tuvo una relación con ‘La Bomba’ en el pasado, las cosas no acabaron bien porque él cayó en el alcoholismo y no terminó la relación bien. Entonces, reaparezco en la historia, me contrata el club y también para entrar como terapeuta del personaje de Alejandra Robles Gil”.

Explica la actriz que su rol no es el de la villana o antagónica, ni tampoco la quita novios, el personaje se construye desde la realidad y la humanidad, es una mujer que viene a remover sentimientos en “La Bomba”, pero desde la autenticidad.

“Donde hubo fuego, cenizas quedan y ahí es donde sucede el triángulo amoroso y voy a hacer mi lucha para quedarme con el campeón. Esto le pone la sazón a la historia y de alguna manera esto tiene cierta realidad porque sí suele suceder que en la vida de las personas haya amores, desamores, encuentros y desencuentros, y en este caso es un triángulo amoroso bastante particular porque no soy una villana, no soy la mujer que le quita el hombre de su vida a ‘Tita’, no soy la clásica antagónica”.

Comparte Alejandra que hacia el cierre del 2018, se está cocinando otro proyecto televisivo del que no puede revelar detalles hasta que se concrete. También regresará al teatro con la puesta en escena “El bien del país”, obra que vuelve a retomar en la Ciudad de México; por lo pronto se queda hasta el cierre de la historia de “La jefa del campeón”.