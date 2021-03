Alberto Ciurana: 10 datos y una controversia para recordarlo

El pasado martes 23, por la noche, se dio a conocer la noticia de la muerte de Alberto Ciurana, director de contenido y distribución en TV Azteca, quien falleció a causa del COVID-19. Ciurana presentó síntomas de la enfermedad cinco días después de haberse puesto la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En entrevista con el Médico Internista, Octavio Arroyo, éste señaló que el día que se vacunó Ciurana posiblemente también se infectó. Recalcó que después de que te ponen la vacuna deben pasar algunos días para que el cuerpo produzca defensas y tengas cierta inmunidad ante el virus: “Recordemos que la vacuna no es algo que impida que te pueda dar COVID, lo que sí evita es desarrollar la enfermedad de una forma crítica”, explicó.

El médico enfatizó que la vacuna no le provocó la enfermedad: “Sea cual sea la vacuna que se haya puesto, él no se contagió por la vacuna, pero no habían pasado los días suficientes para poder crear inmunidad y, sacando cuentas y partiendo de que el día 5 se puso la vacuna y el 10 comenzó con un cuadro leve, el mismo día que se puso la vacuna fue el día que se infectó, y lo digo porque son cinco días del periodo de incubación de que te infectas para que la prueba salga positiva y para que tú manifiestes los síntomas”.

Ciurana era el director de contenido y distribución en TV Azteca, pero su reconocida historia en la televisión comenzó a los 18 años en Televisa.

1.- Alberto Ciurana nació en Guadalajara el 26 de octubre de 1961.

2.- A los 16 años trabajó en el gobierno de Guanajuato como director de Comunicación Social.

3.- Su primer acercamiento con un personaje de la televisión fue con Raúl Velasco.

4.- Durante un encuentro mundial de comunicación conoció a Emilio "El Tigre" Azcárraga, quien lo invitó a sumarse a las filas de Televisa.

5.- Desde los 18 años y hasta los 24, Ciurana fue productor de “México Magia y Encuentro" y de "Siempre en Domingo".

6.- Cuando cumplió 24 se fue a Estados Unidos, con el cargo de Vicepresidente de operaciones y de producciones de la cadena Spanish International Network, hoy conocida como Univisión.

7.- En el 1991 volvió a México en el cargo de Vicepresidente de operaciones Internacionales de Televisa, luego fue el Vicepresidente de Canales; en 1997 ejerció como Vicepresidente de programación y contenidos, hasta 2012.

8.- En 2016 fundó DT Consulting, de la mano de Gary Alazraki con la finalidad de asesorar a las televisoras, pero este proyecto lo dejó poco después.

8.- En 2017 se sumó a las filas de TV Azteca como director de contenidos y distribución de la televisora.

9.- En 2019 se involucró en una controversia al publicar en su Twitter que la telenovela había muerto: "Descanse en paz la novela. Nos regaló muchas emociones y reunió a la familia. Hoy no regala la mínima emoción. Ni reúne a la familia. QEPD"; el tiempo no le daría la razón.

10.- El 10 de marzo informó en Twitter que se había contagiado de COVID-19 y la noticia la acompaño con el siguiente mensaje: "Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar, así que de hoy en adelante he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí".

Con información de El Universal

