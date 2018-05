Alaska Thunderfuck viene a Guadalajara

Una de las drag queens más famosas de la escena internacional es la irreverente Alaska Thunderfuck 5000, quien por primera vez llegará a Guadalajara en el marco de la gira "The Realness Tour".

La fecha del show para la Perla Tapatía es este viernes 25 de mayo a las 21:00 horas en C3 Stage; la organización recae en ID Music & Entertainment.

Pero Alaska no viene sola, en el elenco también están Jujubee, Phiphi O'Hara, Stacy Layne Matthews y Max, todas del exitoso reality show, RuPaul's Drag Race.

Estas divas del transformismo han labrado una trayectoria internacional luego de haber participado en las distintas temporadas del programa que hasta el momento suma 10, más las tres ediciones “All Stars”.

De hecho, Alaska Thunderfuck 5000, fue finalista de la quinta temporada del show, y fue hasta la segunda entrega de “All Stars” que se convirtió en la absoluta ganadora.

Esta drag queen se caracteriza por dotar a su personaje de humor negro y sin sentido, pero al mismo tiempo es muy glamorosa y en estos momentos es una de las exponentes más importantes de la música electro dance.

Su carrera se ha basado en los performances que incluyen sus propias canciones.Justin Honard, es la mente detrás de Alaska Thunderfuck 5000 y al día de hoy es una de las drag queen más influyentes en la industria del entretenimiento y de la comunidad LGBT.

Algunas de sus canciones más populares son "The T" a dueto con Adore Delano, "Hieeee", "Your make is terrible", "Nails" y "This is my hair". Su más reciente single es "Come to Brazil". También ha formado una sólida amistad con Courtney Act y Willam, lo que las ha llevado a presentarse como trío y grabar música, juntas se hacen llamar las triple "AAA".

JB