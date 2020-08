Alann Mora te conquistará con “Bonita”

El conductor de “Corazón grupero” —de TV Azteca—, el tapatío Alann Mora, estrenará el próximo 7 de agosto en plataformas digitales su sencillo “Bonita”, bajo el estilo musical “mariacheño”; este tema es composición de Erika Vidrio y será la carta de presentación de lo que será su primer EP como solista, luego de su paso por agrupaciones como Cuisillos y La Trakalosa. En entrevista, comparte que espera que el público reciba muy bien su nueva canción como sucedió con “Efecto irreversible”, en colaboración con la banda Tierra Sagrada.

“Estoy bien contento por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que viene. La canción es autoría de Erika Vidrio, una amiga a la que quiero mucho, ha sido una bendición poder contar con su apoyo y ser yo quien interprete su tema. Ella ha hecho temas muy importantes como ‘¿Quién es usted?’ de Sergio Vega y ‘Borracho de amor’ y ‘Fíjate que sí’ de Trakalosa, más innumerables éxitos. El estilo (del tema) es mariachi con acordeón, que yo sé que les va a gustar, es una faceta nueva en mí, no desconocida, pero la gente no me había escuchado antes en este estilo”.

Con 15 años de trayectoria, Alann ha cantado entre pop y banda, ahora experimentará con el ‘mariacheño’ que se ha vuelto una tendencia en el regional mexicano. Alann comenzó su carrera en “Código fama” de Televisa y desde entonces ha buscado las oportunidades que abonen a su carrera como cantante y ahora también como presentador, pues además de ser parte de “Corazón grupero”, también participa en “Enamorándonos”.

“Desde hace 15 años que empecé mi carrera he tenido múltiples proyectos y experiencias. Este es un sueño hecho realidad ahora como solista, lo he buscado desde hace muchos años, todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido parte de un aprendizaje y de una madurez profesional y personal al estar en varios proyectos y facetas en los cuales he valorado lo que he obtenido. No me arrepiento de nada, de ninguna decisión. Hay un antes y un después, los tiempos de Dios son perfectos y ahora estamos enfocados al cien por ciento en mi carrera como solista”.

El pasado 31 de julio Alann cumplió años y vino a Guadalajara a estar con su familia, recuerda que en casa todos se dedican a la música, sus influencias siempre fueron Vicente, Alejandro y Pedro Fernández, así como Pepe Aguilar, por lo que siempre tuvo muy claro a lo que se iba a dedicar. “Estoy muy motivado, hay mucha expectativa por este tema, que por cuestiones de la pandemia tuvimos que aplazar el lanzamiento, pero yo estoy muy agradecido con mi familia, el público y la gente que ha estado cerca de mí”. El 7 de agosto también se estrena el videoclip de “Bonita”.