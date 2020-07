Alan Estrada reactiva su obra "Agotados"

El 11 de julio a las 21:00 horas Alan Estrada ofrecerá una función vía plataforma digital de la obra "Agotados", siguiendo la tendencia de muchas compañías teatrales durante esta pandemia, pero haciendo un llamado al espectador.

"Hay que entender que el teatro no está hecho para transmitirse en línea, sino para vivirse en vivo. Obviamente esta es una iniciativa temporal, lo que estamos haciendo es tratar de mantener viva nuestra industria, porque como sabemos las artes y la cultura en el mundo han sido golpeadas, sobre todo los espectáculos en vivo".

Alan explicó que en este momento las grandes capitales del teatro como Broadway tienen sus teatros cerrados hasta el año que entra, lo que pone en crisis a miles de familias que viven de esta industria, por lo tanto las funciones vía plataformas digitales es una forma de mantener activa esta fuente de trabajo y de cierta forma rescatarla.

"La magia de un espectáculo en vivo es precisamente tener al público ahí, sobre todo en una comedia como ´Agotados´ donde la risa es una retroalimentación, es una energía circular, es decir, influye mucho en el actor, y estar haciéndolo en vivo pero on line sin público presente no nos permite tener esa retroalimentación, por lo tanto es como si fuera un ensayo general que se está transmitiendo, entonces da nervios porque, si no sabes cómo está reaccionando la gente, no sabes si le está gustando".

Estrada señaló que la obra se transmitirá tal cual se presentó la obra en el teatro, con la escenografía, iluminación y texto sin modificación, así que el público del interior de la República y del extranjero podrán disfrutar de esta puesta como si hubiera viajado a la Ciudad de México.

Toma nota

La compra de los accesos y la transmisión de la obra se hará por www.salaestelar.com

Horarios

Ciudad de México - 9:00 p.m.

Los Ángeles - 7:00 p.m.

Bogotá - 9:00 p.m.

New York - 10:00 p.m.

Buenos Aires - 11:00 p.m.

AC