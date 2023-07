El actor estadounidense Alan Arkin, quien ganó un Oscar de la Academia de Hollywood por su papel en la cinta “Little Miss Sunshine”, falleció a los 89 años, confirmaron ayer sus hijos, quienes, por medio de un comunicado, señalaron que murió en California: “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo cariñoso, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, apuntó el texto publicado por la cadena NBC News.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Arkin comenzó en el mundo del espectáculo con una obra de teatro en Broadway y su primer debut en el cine se produjo en 1966 con un papel en la cinta “The Russians are Coming, the Russians are Coming”, por la que fue nominado al Oscar al mejor actor y también al Globo de Oro.

Su papel en “The Heart is a Lonely Hunter” de 1968 le valió otra nominación. Pero no fue hasta 2006 cuando levantó la estatuilla por la cinta “Little Miss Sunshine”, en la que interpreta al abuelo de la niña protagonista, “Olive” (Abigail Breslin).

Obtuvo el Oscar a la mejor interpretación de reparto por el papel de “Edwin”, un veterano de la Segunda Guerra Mundial expulsado de una residencia de ancianos por consumir y vender heroína.

Arkin publicó seis libros, escribió y dirigió dos cortometrajes y protagonizó la serie “100 Centre Street”. En televisión ha aparecido también en series como “Pentagon Papers”, “Escape from Sobibor” o “Chicago Hope”.

Es padre de los actores Adam Arkin, Anthony Arkin y Matthew Arkin.

Un actor multifacético

Alan Arkin (1934-2023) fue un artista completo, no sólo por sus conocidos logros como actor de cine y televisión, pero a nivel internacional no se habla mucho de su carrera como realizador de cortometrajes, como actor de teatro, como el músico destacado que inició su trayectoria cuando nace el rock and roll o el escritor que consiguió un éxito inesperado en todas los géneros en que incursionó; a eso se suman sus reconocimientos y una vida personal que vale conocer. He aquí una somera cronología de su vida y carrera.

-El actor, director y músico estadunidense Alan Arkin nació en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), en el seno de una familia de inmigrantes judíos ucranianos, el 24 de marzo de 1934.

-En 1945, se mudó junto a su familia a Los Ángeles (California). Un año antes de esa mudanza, comenzó a tomar clases de actuación.

-Durante la década de los cincuenta participó en diversos grupos musicales de folk pop, entre los que sobresalieron The Tarriers y The Baby Sitters.

-En 1955 se casó con Jeremy Yaffe, de quien se divorció en 1960 (tuvo 2 hijos).

-Ganó un premio Tony en 1963, por su papel en la obra teatral “Enter Laughing”, de Carl Reiner.

-En 1964 se casó con Barbara Dana (tuvo un hijo), de quien se divorció en los noventa.

-Debutó en el cine en 1966, con la película “The Russians are Coming, the Russians are Coming”, de Norman Jewison, gracias a la cual lo nominaron al Premio Oscar por Mejor actor y al Globo de Oro en la misma categoría.

-En 1968, obtuvo su segunda nominación al Premio Oscar, gracias a su actuación en la película “El corazón es un cazador solitario”, basada en la novela homónima de Carson McCullers.

-En 1970, protagonizó “Trampa 22”, adaptación de la novela homónima de Joseph Heller que dirigió Mike Nichols.

-En 1990, trabajó en “Edward Scissorhands”, bajo la dirección de Tim Burton y al lado de Johnny Depp y Winona Ryder.

-En 1996 se casó de nuevo, con la psicoterapeuta Suzanne Newlander.

-En 2006, ganó por fin su primer y único Premio Oscar como actor de reparto, gracias a su papel en “Little Miss Sunshine”, cinta que también fue nominada a Mejor película.

-En 2012, fue nominado de nuevo al Premio Oscar, como actor en un rol secundario, gracias a su trabajo en la cinta “Argo”, de Ben Affleck.

-Desde 2018, compartió el rol protagónico con Michael Douglas en la teleserie de Netflix “El Método Kominsky”, que se transmitió hasta 2021.

-En 2019, se estrenó “Dumbo”, película de Disney donde actuó por segunda vez para Tim Burton.

-Al margen de sus trabajos como músico, actor y director (sobre todo de cortometrajes), Alan Arkin también escribió ocho libros infantiles (y una novela para lectores en general).

Una vida de película

Con la muerte de Alan Arkin (1934-2023), se cierra un capítulo importante para el cine estadounidense de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI; su carisma y larga experiencia le ganaron un lugar de privilegio cuando ya era mayor y sus premios, al final de su carrera, probaron la calidad de un artista cuya filmografía refleja su capacidad de trabajo y como profesional, pues filmó con algunos de los realizadores más importantes de diferentes épocas y generaciones. He aquí algunas de sus más importantes películas, series y cintas donde prestó su voz para distintos personajes:

• “¡Que vienen los rusos!” (1966)

• “Siete veces mujer” (1967)

• “Wait Until Dark” (1967)

• “Inspector Clouseau, el rey del peligro” (1968)

• “El corazón es un cazador solitario” (1968)

• “Trampa 22” (1970)

• “The Seven-Per-Cent Solution” (1976)

• “The In-Laws” (1979)

• “Bad Medicine” (1985)

• “El cuarto Rey Mago” (1985)

• “Escape de Sobibor” (1987)

• “El joven manos de tijera” (1990)

• “Habana” (1990)

• “The Rocketeer” (1991)

• “Glengarry Glen Ross” (1992)

• “So I Married an Axe Murderer” (1993)

• “Indian Summer” (1993)

• “Cuatro días de septiembre” (1996)

• “Gattaca” (1997)

• “Slums of Beverly Hills” (1998)

• “Jakob the Liar” (1999)

• “Blood Money” (1999)

• “Thirteen Conversations About One Thing” (2001)

• “Vidas contadas” (2002)

• “Firewall” (2006)

• “Little Miss Sunshine” (2006)

• “Santa Cláusula 3” (2006)

• “El superagente 86” (2008)

• “Marley & Me” (2008)

• “City Island” (2009)

• “The Change Up” (2011)

• “Argo” (2012)

• “Stand Up Guys” (2013)

• “The Incredible Burt Wonderstone” (2013)

• “Grudge Match” (2013)

• “Love the Coopers” (2015)

• “Going in Style” (2017)

• “El método Kominsky” (2018)

• “Dumbo” (2019)

• “Spenser Confidential” (2020)

• “Minions: The Rise of Gru” (2022)

