Aislinn Derbez narra la serie "Siete mundos, un planeta"

La actriz mexicana Aislinn Derbez será la encargada de narrar lo que ocurre con la biodiversidad del planeta Tierra, en una serie documental que se sumerge en un recorrido por los lugares considerados dentro del modelo de los siete continentes del mundo (Norteamérica, Sudamérica, Asia, Antártida, África, Europa y Oceanía), toda vez que busca generar una reflexión sobre el cuidado de los mismos.

Será bajo la producción de la Unidad de Historia Natural de BBC Studios que Aislinn preste su voz para detallar lo qué ocurre en "Siete mundos, un Planeta", un programa a estrenarse en junio en el canal Discovery, en el que profundizará sobre el comportamiento de los animales y sus ecosistemas, las amenazas que los ponen en riesgo, así como los cambios que enfrenta el mundo.

"Estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto y así poder mostrar lo maravilloso que es nuestro planeta, el cual es nuestro hogar. Sin duda, cada uno de los episodios asombrará a la audiencia y los hará reflexionar sobre el cuidado que debemos tener todos los seres vivos en cada uno de los continentes", comentó la actriz mexicana a través de un comunicado, donde se dio a conocer que ella narrará la serie documental en su versión para México.

De acuerdo con la descripción, el programa documental se sumergió en una investigación por más mil 800 días, con mil 500 personas involucradas y en 41 países alrededor del mundo, hecho que les permitió adentrarse a la vida animal como pocas veces se ha realizado, en tanto que buscan concientizar al ser humano sobre los cuidados que deben tener para preservar su único hogar.

Mientras que, en México, Aislinn Derbez es la encargada de dar voz a la serie documental; en el idioma original, inglés, la producción fue narrada por el locutor y naturalista inglés David Attenborough; la música que la gente podrá escuchar en "Siete mundos, un planeta", fue compuesta por Hans Zimmer, ganador del Oscar por la banda sonora de la cinta animada El rey león, de 1994.

En el marco por el Día de la Tierra, 22 de abril, Aislinn refrendó en sus redes sociales: "Hoy es día de la Tierra y nunca me cansaré de explorarla y amarla con todo mi corazón. Mientras más pasan los años, mejor voy comprendiendo cómo se comunica conmigo. Y entre más me abro a ella más me ama con una incondicionalidad que nada ni nadie más puede darme".

