Adrián Uribe y Consuelo Duval serán “Infelices para siempre”

El comediante Adrián Uribe, junto con Consuelo Duval, emprenderá una nueva película de comedia bajo el sello de “Infelices para siempre”, filme dirigido por el español Vicente Villanueva, en la que ambos actores desmenuzarán los conflictos de un matrimonio desde la perspectiva humorística.

El actor, quien en pasados meses tuvo severos problemas de salud, asegura estar libre de complicaciones para seguir con proyectos que lo han llevado a compartir escenario junto a su íntima amiga Consuelo Duval, como el montaje “Emparejados” y el estreno de una nueva temporada en televisión de “100 mexicanos dijieron”.

En entrevista, Uribe revela sobre el filme: “Ahora estoy en esta historia hermosa, de amor, totalmente comedia romántica que tiene mucho corazón y grandes mensajes sobre el rescate de la familia, el amor a los hijos y el amor propio. Es una oportunidad para mí y para Consuelo de volver a estar juntos, y ahora en cine que es nuestra primera película unidos, nos pusieron un guion hermoso”. Además, el histrión detalla que la primera actriz Angélica Aragón, Ari Telch y Livia Brito también forman parte del elenco.

Arranca la filmación

Tras dar el claquetazo inicial al rodaje de “Infelices para siempre” para alternar locaciones entre Ciudad de México y Sonora, Adrián Uribe resaltó el potencial que la comedia ha tenido en la última década en la cinematografía mexicana ante el respaldo absoluto del público que opta por historias y personajes cargados de diversión, humor blanco y con tintes de la vida cotidiana.

“Tenemos una responsabilidad muy grande, a como están las cosas -en el país- creo que la gente quiere divertirse, buen humor. Creo que lo bonito de esta historia es que transmitimos ese mensaje de que no siempre todo se resuelve echándole la culpa a alguien más, nosotros tenemos que ser productivos, ver qué puede hacer cada uno para mejorar nuestra vida y familia. En lugar de quejarnos hay que hacer cosas para cambiar”.

Uribe puntualiza que este nuevo filme significa la primera vez en que comparte este formato con Consuelo Duval, con quien ha establecido una amistad durante décadas y se ha fortalecido en diversos proyectos icónicos de la barra de humor en Televisa a través de personajes como “El Vítor” y “Nacaranda”.

“Estoy contento porque ahora se me está dando la oportunidad de hacer más cine y quiero seguir haciendo más. Este guion que me llegó es grande, desde que lo leí supe que quería hacer esta película. Con Consuelo me ha ido muy bien, nos ayuda mucho que nos conocemos desde hace 20 años atrás, entonces ya hay una armonía y química muy especial”.

Apuesta por la paz

Adrián Uribe recalcó la urgencia de promover historias y proyectos con mayor sensibilidad hacia las situaciones de seguridad que vive en el país, pues considera que desde la trinchera actoral y de entretenimiento no se debería dar espacio a producciones que apuesten por la violencia o la intolerancia, ya que es lo menos necesario para la actualidad.

“Tenemos que seguir fomentando que la gente sea más tolerante. Yo soy pro paz, no promuevo la violencia. Ya no es chistoso y divertido ver a señores promoviendo golpes y violencia, hay que pensar qué le estamos mostrando a los niños, no se trata de ser moralistas, pero hay cosas más importantes por hacer y promover”.

SABER MÁS

La trama aborda a una pareja de casados, la cual está fatigada de la vida conyugal, tras más de una década de matrimonio la relación ha cambiado y casi ni se soportan el uno al otro. Sin embargo, hay hijos de por medio que llevan a la infeliz pareja a aparentar pura dicha, amor y cordialidad entre ellos.