Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

ARIES

Color de la suerte: Rojo intenso, que enciende tu pasión y fuerza vital

TAURO

Color de la suerte: Verde esmeralda, símbolo de crecimiento y renovación

GÉMINIS

Color de la suerte: Amarillo brillante, que potencia tu energía intelectual y optimismo

CÁNCER

Color de la suerte: Plata, que invita a la reflexión y a la conexión espiritual

LEO

Color de la suerte: Dorado, que refleja tu poder y nobleza interior

VIRGO

Color de la suerte: Azul celeste, que promueve la calma mental y la claridad

LIBRA

Color de la suerte: Rosa suave, que invita al amor y la conciliación

ESCORPIO

Color de la suerte: Negro profundo, que simboliza misterio y poder interior

SAGITARIO

Color de la suerte: Naranja vibrante, que enciende tu entusiasmo y alegría

CAPRICORNIO

Color de la suerte: Marrón tierra, que aporta firmeza y conexión a tus raíces

ACUARIO

Color de la suerte: Turquesa, que impulsa la claridad mental y la renovación

PISCIS

Color de la suerte: Lavanda, que invita a la paz interior y la inspiración

YC