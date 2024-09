Adrián Marcelo recién terminó su silencio en redes sociales luego de su repentina salida de “La Casa de los Famosos México”. El creador de contenido subió un video en sus cuentas oficiales de YouTube, X e Instagram en los que realiza una parodia de los estragos surgidos por su participación en el reality show. Sin embargo, parece que Shanik Berman, quien es mencionada en el video como parte de una broma, se tomó el breve sketch de buena manera.

Tuvieron que pasar más de dos semanas para que Adrián Marcelo hiciera algún posteo relacionado con su estancia en el reality.

En "La vida después de la casa", como tituló a su más reciente video de YouTube, hace una representación de las aparentes secuelas que le dejó haber sido un habitante de la segunda edición de "LCDLF".

A la primera de sus excompañeras que menciona es a Shanik Berman, en la escena en la que se encuentra dormido, experimentando una especie de pesadilla, por lo que se despierta exaltado y, antes que cualquier otra cosa, pide disculpas a la conductora, visiblemente atormentado.

"Perdóname, Shanik", dice, mientras abraza una almohada con su mismo rostro.

Esta disculpa hace alusión al revuelo que causó uno de los chistes más pesados del conductor, el cual llevó a casa cuando, tanto él como Shanik. todavía seguían dentro de la casa.

Durante una conversación, con sus compañeros del team "Tierra", Marcelo cuenta que, tras confrontarse con Shanik, con quien solía tener una buena relación dentro de "La casa", le dejó en claro que ya no trataría de construir una alianza con ella.

Sin embargo, ese comentario no fue lo que indignó a la audiencia, sino el chiste que dijo inmediatamente después.

"Le hice un ped…, le dije: '-Aquí pongo mi línea y a mí no me vuelvas a preguntar qué haces' (y) me dijo: '-Te juro por mi hijo que está muerto que no te voy a nominar', e hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo hijo muerto".

Fue en alusión a ese comentario que Shanik compartió el fragmento del video en donde Marcelo dice la frase "perdóname, Shanik", junto con la siguiente descripción:

"No sé si te estás burlando, Adrián Marcelo, o si es tu manera de pedirme disculpas; yo decido tomarlo como disculpa y la acepto y te deseo lo mejor, Adrián ".

