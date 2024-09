Angelica Vale no permite que Gala Montes sea conocida como "La novia de México"

Angelica Vale se opone firmemente a que el público de "La casa de los famosos" haya otorgado a Gala Montes el título de "La novia de México". La actriz y comediante no está dispuesta a que se le arrebate esta distinción, que durante años ha pertenecido a su madre, la reconocida actriz y cantante Angélica María. En una reciente entrevista, Vale expresó su descontento, afirmando que Gala no puede llevarse ese título y mucho menos autonombrarse de esa manera (aunque ella no se nombre a sí misma).

“Ponte otro nombre, ponte la 'Gala de México', no eres mi mamá", comentó Angelica Vale, defendiendo el legado de su madre, quien ha sido conocida con ese nombre desde la década de los 60.

Una fuente cercana a Angélica María reveló que Vale considera inaceptable la situación: "Para ella, es una falta de respeto hacia su madre, quien recibió este título del periodista Octavio Alba en los años 60. Vale está decidida a que nadie se apropie de ese nombre para buscar reconocimiento".

Sobre la reacción de Angelica María, la fuente mencionó: “Es una dama, pero se sintió bastante molesta y trató de calmar a su hija. Frente a los medios, Angélica no quiere entrar en detalles. Vale le dijo: 'No, mamá, no te dejaré. Defenderé tu nombre. Te enojarás conmigo, pero no lo permitiré. Cuando salga de La casa, se lo diré'”.

Este título le fue impuesto a Gala por sus propios fans, por lo que se defiende la inocencia de la actriz ante los señalamientos; aunque en redes sociales se ha avivado la polémica, Angélica Vale salió a declarar poco después de sus primeros comentarios, para explicar que no se encontraba molesta ni buscaba un pleito, pero que defendería el legendario sobrenombre de su madre que le ha valido reconocimiento y representa el cariño del público.

