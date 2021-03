Adiós a la figura transgresora del cine mexicano

Hermosa y contestataria, una dama que jamás vistió el atuendo de víctima. Así era Isela Vega, quien la madrugada del miércoles falleció a los 81 años, según informó su familia en sus redes sociales. Una de sus últimas visitas a Jalisco fue en el 2015 cuando fue reconocida con el Premio Mayahuel de Plata, por sus 50 años de destacada trayectoria, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Sus últimos trabajos fueron la cinta “Cindy la regia”, que actualmente se puede ver por Amazon Prime Video y la serie “La casa de las flores”, en Netflix; y se alistaba para participar en la cinta que actualmente está filmando Alejandro González Iñárritu: “Su última voluntad era terminar su película con Alejandro (González Iñárritu) ya tenía todo preparado”, expresó Arturo, hijo de la actriz.

Isela Vega fue una actriz y cineasta rebelde contra el conservadurismo en México; fue considerada un símbolo sexual del cine de los años 60 y 70.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) la calificaron como una “Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas”.

Vega fue galardonada con cinco Premios Ariel a lo mejor del cine mexicano; incluyendo el Ariel de Oro a la trayectoria en 2017.

En ese año, cuando Isela recibió el Ariel de Oro, recordó que desde un principio su aspiración fue la libertad: “Nunca me he podido poner la camisa de fuerza de los convencionalismos”, dijo entonces. “Yo siempre aspiré a quitarme las inhibiciones. Me parecía lo más importante cuando empecé a estudiar actuación”. Entre las producciones que contaron con su trabajo y le dieron a ganar la estatuilla a lo mejor del cine nacional se encuentran: “La viuda negra”, “La ley de Herodes”, “Fuera del cielo” y “Las horas contigo”. Vega fumaba, solía decir groserías, tuvo múltiples escenas eróticas como en “Naná”, con Irma Serrano. Trabajó con Arturo Ripstein, Ismael Rodríguez, Felipe Cazals y Alejandro Jodorowsky.

Vega nació en Hermosillo, Sonora, el 5 de noviembre de 1939. Fue princesa del carnaval en 1957 y modelo. También probó ser cantante antes de comenzar en la actuación, y llegó a ser artista de cabaret. Debutó en el cine con “Verano violento” de Pedro Armendáriz en 1960, y para el final de la década ya era popular como símbolo sexual. “Las sicodélicas”, “Las pecadoras”, “El matrimonio es como el demonio”, “El deseo llega de noche” y “Las golfas” son algunas de sus películas de esa época. Incluso, apareció en la revista “Playboy” en 1974, mismo año en que actuó en “Bring Me the Head of Alfredo Garcia” (“Tráiganme la cabeza de Alfredo García”) del director estadounidense Sam Peckinpah. También apareció en “The Deadly Trackers” (“Con furia en la sangre”) de Barry Shear y Samuel Fuller y continuó trabajando en producciones de cine y TV de Estados Unidos hasta finales de la década de 1990. Recientemente apareció en las series y telenovelas “La casa de las flores”, “Like, la leyenda”, “El Chema" y la versión de 2014 “Muchacha italiana viene a casarse”. Vega produjo, escribió y dirigió “Las amantes del señor de la noche” (1986), una historia de brujería y amor imposible entre una joven de clase media y un muchacho rico. “Todos nos deberíamos liberar y liberar al resto”, dijo Vega en su discurso de aceptación del Ariel de Oro. “Con eso de que tenemos clases.... Tenemos unas costumbres espantosas de muchas diferencias, la gente se enoja y tiene razón”.

Falleció de cáncer

Arturo, hijo de Isela Vega, detalló ayer que él y sus hijos pudieron despedirse de su madre a quien comentó, le fue detectado cáncer el pasado 9 de febrero y tras sólo tres quimioterapias falleció. “Mis hijos tuvieron tiempo y oportunidad de despedirse de mi madre, agarrarla de la mano y ayudarla a pasar su última noche. Recibió tres quimioterapias, el viernes, el sábado y domingo y de ahí ya empezó el desenlace”, comentó. El también hijo de Alberto Vázquez dijo que su padre lo está apoyando en estos complicados momentos, pues el cantante ha perdido a su esposa, su padre y su hermano por la misma enfermedad. El actor detalló que el legado que su madre le deja es el de trabajar hasta los últimos días de su vida y su madre se fue con la ilusión que le provocaba participar en la nueva película del ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu.

