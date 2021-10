"Adele on the Other Side" El nuevo artículo de Vogue

No es la primera vez que Adele nos deja sin palabras al deslumbrarnos con su voz, belleza y atuendos. La cantante inglesa ha estado en boca de todos por su nueva apariencia (que nos encanta), su relación con Rich Paul y ahora con el nuevo cover para "British Vogue".

British Vogue

La unión entre "British Vogue" y "Vogue Magazine" ha creado una obra maestra con este cover protagonizado por Adele, donde nos confirma que la cantante está de regreso en el mundo de la música y de la moda, al lucir magníficos atuendos con vestidos y accesorios de firmas exclusivas como Dior.

A través de su Instagram, Adele posteó imágenes de dicha portada, al igual que las cuentas oficiales de "Vogue", sin duda un regreso majestuoso a la industria musical, confirmando su nuevo disco y nuevo look, más glamuroso que nunca.

Adele derrochó sensualidad y elegancia con un vestido amarillo de la diseñadora Vivienne Westwood, acompañado de un broche en forma de flor con tonalidades doradas de la casa joyera Tiffany & Co.

En cuestión del beauty look, portó por un peinado con volumen y ondas marcadas en manos de Edward Enninful y un maquillaje sutil, pero profundizando en sus ojos con un cat eye, combinado con un labial nude con subtonos rosas, por Pat McGrath.

Instagram/ @adele

La cantante de "Someone like you" también posó con un corset, un top y un sujetador de la firma Dolce & Gabbana, medias con puntos de Falke y unos stilettos de N°21 (zapatos que son el incondicional de cualquier look) y accesorios de David Yurman.

Otro look que nos dejó sin palabras fue un total look de la firma Dior, que se trata de un vestido dorado, definitivamente un color favorecedor para Adele, ya que realza su belleza y elegancia que caracterizan a la cantante.

¡Revisa el artículo de Vogue aquí!

MB