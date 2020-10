Adele reaparece en Saturday Night Live e interpreta sus éxitos

La cantante británica, Adele dejó su confinamiento autoimpuesto y reapareció en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live, y aunque sólo lo hizo como presentadora, sus fanáticos no dejaron de alabar su presentación.

Durante el monólogo, la intérprete recordó que fue gracias a este show que su carrera despuntó. Su última presentación ocurrió en el 2008.

“Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este show, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos hace 12 años”.

Desde luego, Adele aprovechó para hablar sobre el tema del momento: su pérdida de peso y reconoció que se ve muy diferente.

"Sé que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron, pero por el COVID tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad mía, y esta es la mitad que elegí", bromeó.

Sobre su nuevo álbum, mencionó que aún no está listo por lo que no podría ser la invitada musical del show.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que interpretara algunos de sus éxitos durante un sketch, como "Someone like you", "Hello", "When we were young", y "Rolling in the deep".

Sus fanáticos no perdieron la oportunidad para elogiar a la británica, además lamentaron que no haya lanzado música nueva en un buen rato.

GC