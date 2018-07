Adal es uno de los conductores con más experiencia: Mauricio Castillo

A finales de los noventa, Adal Ramones se posicionó como uno de los conductores más populares gracias a su trabajo como titular al frente del programa "Otro Rollo". Uno de sus cómplices en esa aventura fue Mauricio Castillo, quien además de tener grandes recuerdos a su lado, destacó que la presencia de Ramones, ahora en Azteca como conductor de "La Academia", es bueno para ambas televisoras.

"El hecho de que Adal esté trabajando ahí le proporciona un equilibrio fundamental a la televisión mexicana"

"Lo veo muy bien. En la televisión moderna se terminó la hegemonía de una sola empresa. Televisión Azteca ha hecho un gran esfuerzo por competir y actualmente la competencia está más dura que nunca. Creo que el hecho de que Adal Ramones esté trabajando ahí le proporciona un equilibrio fundamental a la televisión mexicana entonces ahora se compite fuertemente".

Sin embargo, Castillo también dijo que aun cuando él pertenece a la televisora de San Ángel, cuando se trata de comentaristas deportivos, prefiere a la competencia.

"El equilibrio de la competencia hacen que se superen acá y se superen allá. Me parece que Adal, que es uno de los conductores más experimentados que había de este lado y que se vaya para allá, equilibra y eso está bien". afirmó Castillo

"Hemos tenido aquí a Marco Antonio Regil, que está en otra empresa ya, porque no importa, estamos en la época donde la gente va y viene y no importa, lo cual también me parece bastante sano. Creo que se tienen que abrir los espacios, hacen falta conductoras y comediantes".

"Yo prefiero un millón de veces escuchar a Luis García y a Martinoli, que a los cronistas de Televisa Deportes, no me gustan, punto y son mis cuates. Toño de Valdés es amiguísimo mio y al 'Perro' Bermúdez no lo tolero. Me parece que García y Martinoli le dieron un nuevo estilo que ahora rige y que está formando a las nuevas generaciones, ellos avanzaron y acá no se avanzó", dijo.

Si bien le gustaría que "Me caigo de risa", programa en el que actualmente participa, tuviera más temporadas o fuera a otros lugares, hizo hincapié en cómo la comedia no ha logrado despegar en la televisora de San Ángel de la manera en que él quisiera.

"Con 'La Academia', con 'MasterChef', 'La Resolana' de 'El Capi', pues se agarró un sector de gente bien grande y bien fuerte que creo que Televisa no ha podido recuperar, entonces viene ahí una lucha frontal interesante. Hacer que los domingos se recuperen con algo de variedad y que haya nuevos comediantes que se le den los espacios, como lo están haciendo allá".

