Conoce los estrenos de Apple TV para noviembre 2025

Noviembre llega con una atractiva cartelera de estrenos en Apple TV+ , donde regresan producciones favoritas y debutan nuevas historias que prometen mantenerte pegado a la pantalla. Aquí te contamos todo lo que podrás disfrutar el próximo mes.

Palm Royale – Temporada 2 (12 de noviembre)

El glamur y la sátira social regresan con la segunda temporada de Palm Royale. Tras su caída en desgracia, Maxine Dellacorte (interpretada por Kristen Wiig) deberá reinventarse para recuperar su lugar —y tal vez conquistar el poder— dentro del exclusivo mundo de Palm Beach en 1969.

Los nuevos episodios, que se estrenarán cada semana hasta el 14 de enero de 2026, profundizan en los secretos, traiciones y excesos de la alta sociedad estadounidense, explorando con humor las apariencias que sostienen ese universo de lujo y ambición.

Plan en familia 2 (21 de noviembre)

La comedia de acción protagonizada por Dan Morgan regresa con una nueva aventura llena de adrenalina y corazón. En esta secuela, Dan organiza unas vacaciones navideñas por Europa junto a su esposa Jessica y sus hijos, pero un fantasma de su pasado interrumpe sus planes de descanso.

Lo que empieza como un viaje familiar se transforma en una serie de persecuciones, asaltos y desafíos que pondrán a prueba su ingenio y los lazos familiares. Plan en familia 2 combina humor, acción y momentos emotivos mientras los Morgan recorren ciudades como Londres y París.

Más estrenos de Apple TV+ en noviembre 2025

Además de estas dos grandes producciones, la plataforma trae nuevas temporadas de otras series imperdibles:

Pluribus – Estreno de temporada: 7 de noviembre

WondLa – Tercera y última temporada: 26 de noviembre

Con historias que van del drama sofisticado a la aventura familiar, Apple TV+ apuesta por un mes lleno de emociones y diversidad para todos los gustos.

Conoce más aquí: https://www.apple.com/mx/tv-pr/originals/filters/november/

EE