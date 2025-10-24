La guerra entre Gloria Trevi y Pati Chapoy no ha terminado; la cantante le mandó un contundente mensaje a la periodista luego de que la conductora de “Ventaneando” hablara sobre ella y sobre la culpa que debería sentir por los hechos ocurridos en su pasado.

En el año 2000, Gloria Trevi fue arrestada junto con su representante Sergio Andrade, acusados de corrupción de menores y otros delitos, este caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, incluyendo “Ventaneando” de TV Azteca.

Durante la cobertura, Pati Chapoy realizó reportajes sobre el caso que Gloria Trevi consideró una campaña negra en su contra. En 2004, Trevi fue liberada, pero años después decidió iniciar acciones legales contra TV Azteca y Pati Chapoy por difamación.

En 2009, Gloria formalizó la demanda legal contra la televisora y la conductora, acusando una campaña de desprestigio que afectó su carrera y vida personal.

La demanda contra Pati Chapoy lleva más de 15 años sin resolverse, y la controversia se mantiene vigente; Gloria acusa que los programas de TV Azteca difundieron información que dañó su reputación, afectó a su familia y le provocó pérdidas económicas.

El encontronazo entre Chapoy y Trevi

En un reciente encuentro con la prensa, Pati Chapoy dijo que no considera que con su ejercicio periodístico le haya hecho daño a la carrera de Gloria Trevi, más bien, dijo, la cantante está viviendo las repercusiones de sus propias acciones.

“¿Creen que se le hizo ese daño?, yo no creo, hay que tener muy claro que todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones, yo lo que estoy viendo es que ella, próxima a cumplir 60 años debe de sentir cierta culpa de todo lo que pasó, no fue una broma, hace 25 años no se hablaba de este tema, hoy sí, hoy se habla y ella, muy lamentablemente está viviendo la repercusión de sus acciones”, expresó.

Cuestionó si la prensa le había preguntado a la cantante, ahora que lanzó su serie documental “La Trevi: sin filtro”, cómo iba la denuncia que tenía en este momento, de varias jóvenes, en California, concretamente en Los Ángeles; afirmó que ella sólo dijo lo que estaba sucediendo en ese momento.

“Yo no soy la noticia, la noticia son todas las víctimas que fueron muchísimas y que hoy están levantando la voz”.

Chapoy adelantó que las víctimas están preparando un serial que ya compró una televisora muy importante.

El enfrentamiento legal también ha trascendido en redes sociales, con declaraciones recientes de Gloria Trevi, quien sin nombrar a Chapoy, afirmó que pronto se verán las caras en la corte.

“A mis casi 60 años, hace muchísimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quién que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!

Trevi dijo que perdona a Chapoy a pesar de todo el daño, aunque eso no quiere decir que no habrá consecuencias; adelantó que se verán las caras en unos meses.

Ah, y si usted tiene un problema de edadismo, lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, incitando el odio y desinformando, engañando a la gente… pero ya no es tan fácil. ¡No estoy sola! Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé! Sé que compran muchas cosas… ¿cómo no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción? Pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono … pero los actos tienen consecuencias”, sentenció.

Cronología

2000. Gloria Trevi es arrestada junto con su representante Sergio Andrade por corrupción de menores y otros delitos. La cobertura mediática, incluyendo la realizada por el programa “Ventaneando” de TV Azteca, genera tensiones entre la cantante y la periodista Pati Chapoy.

2004. Trevi es liberada tras años de proceso judicial, pero acusa que la cobertura periodística afectó su reputación, carrera y vida personal.

2009. Gloria Trevi presenta formalmente una demanda legal contra TV Azteca y Pati Chapoy por difamación y campaña de desprestigio. La denuncia busca resarcir daños provocados por los reportajes que considera injustos y dañinos.

2009-2025. La demanda se mantiene sin resolución, extendiéndose más de 15 años. Durante este tiempo, la cantante y la periodista han intercambiado declaraciones públicas y entrevistas, manteniendo viva la polémica.

