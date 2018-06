Adal Ramones suma “Dos más dos” y mucho más

Para Adal Ramones no hay segundos aires en su vida. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas, es por eso que tras dos años de inactividad en Televisa, aceptó el ser uno de los conductores protagonistas de TV Azteca, televisora que llevará nuevamente a las pantallas al artista que durante tres décadas estuvo al servicio de los productores de San Ángel.

Actualmente, Adal Ramones alista el regreso del reality musical, “La Academia”, por TV Azteca, a la par de trabajar en proyectos alternos como la obra de teatro “Dos más dos”, comedia que regresa con el público tapatío con dos funciones en el Teatro Galerías.

“Estoy muy contento de que una empresa como TV Azteca haya decido apostar por mí, sabían que tenía dos años sin hacer nada en Televisa. Yo fui a despedirme, a dar gracias pero yo sabía que ya no trabajábamos juntos desde hace años, no les agradó y me lo hicieron saber, me pidieron cambiar de opinión. Estaba ilusionado, de saber que podría respirar en otro lugar, mi cuota de trabajar —en Televisa— se cumplió”, comenta en entrevista.

A la espera de que las producciones de TV Azteca inicien, Adal Ramones se mantiene fiel a su quehacer artístico, destacando la importancia de mantener en la agenda cultural propuestas como “Dos más dos” —junto a Mauricio Islas, Mónica Dionne y Laura Ferreti— que signifiquen un respiro al mexicano que enfrenta momentos de tensión por las próximas elecciones gubernamentales y ante la ola de violencia y tragedias que han sacudido al país.

“Antes la violencia estaba más focalizada en los puertos, en el Norte y ahora ha llegado a otras ciudades y aunque estos problemas no desaparecen las ciudades necesitan una bocanada de aire fresco. No es hueca la frase de que ‘la risa es la mejor medicina’, si bien al carcajearte te da una satisfacción física, estas obra te ofrece algo más, una reflexión sobre no desperdiciar el tiempo, aprovechar a tu pareja, de disfrutarte y jugar con tu pareja”, explica Adal al resaltar la temática cómica con la que se aborda experimentar la sexualidad a través del llamado intercambio “swinger” desde una perspectiva adulta y respetuosa.

Respeto en la comedia

Ramones, pionero del monólogo cómico o del stand-up en la televisión pública mexicana, señala que la comedia ahora se ha desbordado a conceptos que lejos tienen de entretener de manera sana al público, pues ahora el término “gracioso o cómico” se ha enfocado a lastimar, amedrentar o humillar a la gente —conocida y desconocida— con contenido personal y sexual, algo a lo que los cómicos no deben prestarse.

“La comedia ha cambiado en ciertos temas, ahora puede haber gente que se cree chistosa y suba el meme, como el de Zague. La persona que comparte ese tipo de cosas no se pone a pensar que hay una familia detrás que está seriamente lastimada por lo que se filtró u ocurrió. Ahora, la gente no se toca el corazón al creer que algo es chistoso, incluso lo hace gente que conoce a los protagonistas de estos escándalos, prefieren tener el ‘like’ aunque sepan que están lastimando a alguien, en eso ha cambiado el concepto de la comedia, sería incongruente que yo me burle de esas cosas, tienes una imagen que te has ganado con el tiempo, no te puedes reír de todo y todos”, comparte.

MÁS PLANES

Busca ampliar familia y proyectos

Aunque actuar en películas ha sido una constante para Adal Ramones, el humorista señala el interés de reforzar otros intereses en la industria como productor, pues en su más reciente proyecto “Hasta que la boda nos separe”, se desempeñó como elenco artístico y desde la producción ejecutiva; además, tiene planes en los próximos meses en Estadios Unidos.

Además de La Academia, Adal Ramones adelanta que en su etapa con TV Azteca también estrenará en 2019 una nuevo reality show de una franquicia internacional que, por primera vez, llega a México; además, tiene en mente otro proyecto estelar que puede ser nocturno y con giro de comedia.

Adal señaló que otro de sus planes será convertirse en padre de nuevo, ahora con su esposa Karla de la Mora, con quien significaría su primogénito en este matrimonio que se concretó en 2017.

“Ahora también estoy viendo comprar el guion de una película argentina, está La Academia, la obra de teatro, también me ofrecen al escritor de un gran comediante para nuevos planes para un monólogo teatral en el que se plantea el volver a ser papá a mi edad. Karla y yo lo queremos, espero terminar este año con más proyectos y que uno de esos sea estar embarazados”, finaliza el histrión.