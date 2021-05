¡Acusan a Kim Kardashian de explotación!

En medio de un complicado proceso judicial por su divorcio con Kanye West, a la socialité Kim Kardashian ahora le llega la demanda de siete exempleados domésticos que trabajaron en su mansión de Hidden Hills, quienes acusan a la modelo de no pagar a tiempo sus salarios y de retener el 10% de los mismos para cubrir impuestos.

Y por si fuera poco, también fue demandada por no pagar las horas extras y de ser explotados, ya que no podían realizar pausas para comer a lo largo de la jornada laboral, todo esto, según la columna "Page Six" del periódico "The New York Post".

Empleados de Kim Kardashian molestos

Asimismo, dicha columna compartió que uno de los empleados, presuntamente de 16 años, afirmó que le obligaron a trabajar más del máximo de 48 horas semanales (permitidas por la ley para un empleado menor de edad en verano) y otro sostiene que fue despedido en cuanto planteó sus quejas sobre el tema de los impuestos y las horas extras.

Todos ellos trabajaban en jardinería y mantenimiento, y su representante legal aseguró que muy pronto podrían emprender más acciones legales en contra de Kim.

Por su parte, un portavoz de la estrella aseguró que los exempleados Andrew Ramírez, Christopher Ramírez, Andrew Ramírez Jr, Aron Cabrea, René Ernesto Flores y Robert Araiza, fueron contratados a través de una empresa de servicios que se encargaba de sus nóminas, por lo que Kim no se considera responsable.

MF