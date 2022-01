Acusan a Aislinn Derbez de ser "whitexican"

La actriz Aislinn Derbez fue señalada en un grupo de Facebook donde critican a jóvenes mexicanos con privilegios económicos llamándolos “whitexicans”, un término que nació recientemente contra los juniors.

Todo comenzó cuando Aislinn Derbez compartió en Instagram: "Hace unos días dije: 'no me siento bien, necesito naturaleza'. No quiero estar en mi casa, mmm… ¿si me voy a Costa Rica mañana, vienes conmigo?", escribió la hija de Eugenio Derbez en unas fotos donde aparece con una amiga.

Este término se ha dado a todos aquellos mexicanos, generalmente de tez blanca, que están en una posición económica privilegiada.

Sin embargo, llamarlos de esta manera, no es por su poder adquisitivo como ellos piensan, sino más bien, es porque son ajenos a la realidad del país o bien, minimizan los problemas existentes como la discriminación, el racismo o la pobreza que ha crecido gracias a la desigualdad que hay en México.

Aislinn Derbez recientemente prestó su voz para una bombera en la película animada “Corazón de Fuego”.

