Actor mexicano revela presunto acoso de Kevin Spacey

El histrión mexicano Roberto Cavazos reveló que sufrió un presunto acoso por parte del actor Kevin Spacey cuando éste dirigía el Old Vic Theatre.

A raíz de la acusación de acoso de Anthony Rapp, por la que Spacey ahora enfrenta un escándalo, Cavazos decidió alzar la voz y lo hizo a través de una publicación en Facebook.

Comparó el accionar de Spacey con el del productor Harvey Weinstein, señalado por acoso y abuso sexual por unas 80 mujeres.

"A Spacey se le acusa de haber acosado a un niño de 14 años cuando él mismo tenía 26. Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein. En su disculpa pública dijo no recordar el incidente, se disculpó con el actor que lo acusa y aprovechó para salir del clóset, distrayendo así al público de sus acciones dañinas".

Cavazos comentó que hombres como Weinstein y Spacey tienen en común una red de amigos y colaboradores que los ayudan a encubrir sus comportamientos o se hacen los desentendidos.

"Yo mismo tuve un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron al filo de poder ser llamados acoso. Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal, pero supongo que la falta de una acción más concretamente directa o agresiva me llevó a justificar el incidente como 'una de esas cosas'. Somos muchos los que tenemos un 'Kevin Spacey story'. Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)".

El actor relató que Spacey tenía una "técnica": invitaba a las personas a reunirse con él para "hablar de sus carreras" y ya en el teatro, tenía preparado un picnic sobre el escenario.

Dependiendo de la historia era hasta dónde había llegado el picnic. Según Cavazos, Spacey también solía "estrujar" a quien le llamara la atención en el bar de su teatro y así lo hizo con él, pero no permitió más contacto.

También comentó que en Londres se reprochaba la falta de profesionalismo que mostraba Spacey, pero al llegar a México se encontró que el acoso es algo común y "a veces hasta se aplaude".

"La frecuencia con la cual me entero que las supuestas 'vacas sagradas' del teatro mexicano se comportan igual o peor que Spacey o Weinstein. Que les parece perfectamente válido preguntarle a sus actrices cómo va su vida sexual o tocar abiertamente a sus alumnos frente al resto de la clase, pedirles que se desnuden en los exámenes de admisión a una de las más respetadas escuelas de teatro del país".