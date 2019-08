A Miley le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro: Liam Hemsworth

El actor Liam Hemsworth confirmó con una imagen y un breve mensaje en Instagram su separación de la cantante Miley Cyrus, deseándole nada más que “salud y felicidad en el futuro”.

Luego de que algunos medios compartieran las supuestas palabras que el actor dijo tras la confirmación del divorcio por parte de la representante de Miley a una revista, Liam las desmintió diciendo que el asunto “es privado y no ha hecho, ni hará” ningún comentario respecto a su separación.

“Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, escribió el actor.

Los rumores de la separación de Liam y Miley comenzaron el sábado pasado con la publicación de una fotografía de la intérprete de “Malibú” en su cuenta de Instagram donde posó sin su anillo de bodas mientras estaba de vacaciones con Kaitlynn Carter, con quien se le relaciona íntimamente.

Posteriormente, la representante de Cyrus confirmó la separación a People diciendo que Liam y Miley acordaron separarse “es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y sus carreras”, dijo.

AC