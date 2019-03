Cantinflas, considerado como presidenciable en 1982

Una encuesta hecha de cara al proceso electoral de 1982 encontró que por la simpatía que tenía Mario Moreno, Cantinflas, con la sociedad mexicana, el cómico se ubicaba entre las tres personas no funcionarios del gobierno en turno con mayores posibilidades para ser candidato del PRI para la Presidencia para el periodo 1982-1988.

Así lo detallan documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) [antecesoras del Cisen]. La primera siguió con detalle la encuesta, así como también siguió de 1953 a 1985 todos los eventos relacionados con el actor: desde comidas con personajes políticos, actividad sindical hasta conferencias contra la pornografía.

En el reporte de la encuesta del Instituto Mexicano de la Opinión Pública, que consta de cinco hojas, y que la DFS integró al expediente de Cantinflas, se detalla que el ejercicio fue hecho en entre noviembre de 1980 y mayo de 1981, y en el apartado 4 "El candidato fuera del gabinete" se indica que a las personas se les preguntó: "Si usted siente que otra persona, fuera del gabinete, debería de ser Presidente de la República (1982-1988), indique su nombre".

En el listado de resultados aparece en primer lugar Jorge Díaz Serrano, ex titular de Pemex; en segundo, Javier García Paniagua, ex director de la DFS; en tercer lugar Mario Moreno, "Cantinflas", y tras él, Alfonso Martínez Domínguez, Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo y, por último, Cuauhtémoc Cárdenas, en ese entonces gobernador de Michoacán.

La popularidad de Cantinflas le abrió la posibilidad de ser candidato del PRI en 1982, según muestra un archivo desclasificado de inteligencia. SUN/P. Villa

Llamó a votar por el PRI

En una ficha del 10 de julio de 1968 [dos semanas antes que iniciara el movimiento estudiantil en la Ciudad de Mexico], la DFS documentó que en León, Guanajuato, se exhibió un documental hecho por el PRI titulado "Jornada cívica", en el que aparecen escenas de la Revolución Mexicana, los servicios que proporcionaba el gobierno federal como clínicas, escuelas y refinerías, y donde se ven concentraciones masivas del tricolor donde abundaba su escudo.

El reporte añade que tras esto aparecían escenas de un día de elecciones donde se observaba a la ciudadanía ejercer el derecho al voto y donde una persona cruza el círculo del PRI.

"Enseguida aparece un pequeño corto en blanco y negro en donde Cantinflas contesta el teléfono y asegura que ya está empadronado, que le gusta el individuo que postula el PRI y manifiesta que voten por el PRI".

También se detalla en una ficha elaborada por los agentes "105" y "177", que el actor asistió el 19 de enero de 1974 al cuarto Informe de Gobierno de Carlos Hank González, en ese entonces gobernador del Estado de México.

Contra la pornografía

El 13 de febrero de 1970 el cómico participó en un foro titulado "La Pornografía en los Medios de Expresión Artística" y ante tres mil personas afirmó que la violencia de ese momento era porque "tal vez a la juventud se le han dado muchas libertades", e hizo un llamado a escritores y estrellas del cine "para que no hagan el juego a los mercaderes de la pornografía. Los jóvenes y los adultos deberían recordar que la juventud no es permanente y no deberíamos perder la fe".

El reporte, hecho por Héctor Fierro García, agente "66", señala que por unanimidad los asistentes a ese acto acordaron "que se levantara una protesta para que se purifiquen los medios informativos".

En el reporte más antiguo, el 13 de febrero de 1953, los agentes "71" y "163" de la DFS reportaron la celebración de un mitin de militantes del Partido Nacionalista Mexicano frente a las oficinas del actor, con el fin de que éste se manifestara contra el mural que había pintado Diego Rivera en el teatro Insurgentes, "debido a que el Partido Nacionalista considera un atentado contra la religión católica, ya que en dicho mural se trata de que Cantinflas parodia a Juan Diego".

IM