Humbe regresa a Guadalajara, esta es la fecha de su concierto Dueño del Cielo

El cantautor regiomontano Humbe, una de las voces más influyentes del pop alternativo actual, anunció su regreso a Guadalajara como parte de su nueva gira Dueño del Cielo Tour.

Este proyecto marca una etapa de crecimiento artístico para el músico, quien recientemente presentó su espectáculo 360° en la Ciudad de México, donde integró recursos visuales inmersivos y un concepto escénico que destacó por su carga emocional y estética cuidada.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Dueño del Cielo, el artista se prepara para recorrer diversas ciudades de México y Estados Unidos en 2026, entre esos destinos, Guadalajara figura como una de las plazas más esperadas por su comunidad de seguidores, que ha acompañado el desarrollo del cantante desde sus primeras presentaciones en vivo.

Fecha del concierto en Guadalajara

La fecha confirmada para el concierto de Humbe en Guadalajara es el 1 de mayo de 2026, y el escenario elegido será la Arena Guadalajara , uno de los recintos de mayor capacidad en la ciudad.

La producción del tour informó que la venta general de boletos comenzará el 12 de diciembre de 2025 a través de la boletera oficial, por lo que se espera una alta demanda desde las primeras horas.

El álbum Dueño del Cielo, eje conceptual de esta gira, profundiza en temas como la identidad, la sanación emocional y la vulnerabilidad, consolidando una faceta más reflexiva del cantautor. Estas líneas discursivas estarán presentes en el repertorio del concierto, donde se prevé que Humbe combine sus nuevos sencillos con los temas que han definido su evolución musical en los últimos años.

La propuesta escénica de esta etapa incorpora un formato visual renovado, inspirado en elementos atmosféricos y celestiales que dialogan con la narrativa del álbum. El espectáculo integrará escenografías envolventes, proyecciones digitales, pasajes acústicos y una selección de canciones que abarcarán tanto sus primeras producciones como composiciones recientes, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva y emocionalmente conectada con el público.

Con Dueño del Cielo, Humbe busca cerrar una trilogía artística que ha construido de manera progresiva. El cantautor ha señalado que este trabajo representa una fase más madura e introspectiva, en la que sus letras se enfocan en la búsqueda personal, los vínculos afectivos y los procesos internos que marcan su trayectoria creativa.

YC