Eduin Caz rompe pantalla en pleno concierto por no querer terminar el concierto

La presentación de Eduin Caz en el festival “Órale Wey Fest” se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana luego de que una acción inesperada del vocalista de Grupo Firme se viralizara en cuestión de horas.

El incidente ocurrió durante el cierre del concierto en el Estadio El Campín, cuando el intérprete advirtió que el cronómetro marcaba el término del tiempo permitido para su participación. Visiblemente molesto por la limitación, tomó una botella de licor y la lanzó contra una de las pantallas principales del escenario, provocando su ruptura frente a más de 35 mil asistentes que reaccionaron con gritos y aplausos.

¿Qué originó la reacción?

Mientras la cuenta regresiva seguía avanzando, el cantante expresó su frustración y, acto seguido, impactó la botella contra el equipo visual. En ese momento exclamó:

“Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo… ¡pues de aquí nos vamos hasta que amanezca!”, pese a que los organizadores ya habían comenzado a reducir el volumen del sonido.

La escena fue grabada desde múltiples ángulos y pronto acumuló más de 10 millones de reproducciones en redes sociales, generando tanto comentarios positivos por la energía del espectáculo como críticas por los daños ocasionados.

INSTAGRAM/eduincaz

¿Qué dijo Eduin Caz después?

Un día más tarde, el cantante respondió al revuelo desde su cuenta de Instagram. Acompañó varias imágenes del concierto con el mensaje:

“Gracias Bogotá por tanto amor… Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón”.

Hasta el momento, ni el equipo organizador ni las autoridades del estadio han divulgado el costo de la pantalla afectada. Aun así, la disculpa inmediata y la disposición del artista para hacerse cargo del daño contribuyeron a disminuir la mayoría de las críticas.

Con este episodio, Grupo Firme cerró una velada que quedó marcada en la memoria del público colombiano, mostrando nuevamente que Eduin Caz suele llevar la intensidad del escenario hasta sus últimas consecuencias.

BB