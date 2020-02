40 años de ser "La novia de América"

Tiene el “Alma enamorada”, su vida ha sido “Una aventura” y en más de una ocasión, con sonrisa pícara, pidió que le contaran las pecas de la espalda.

Ella es Lucero, quien ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo; lo mismo ha triunfado en la televisión que en el cine, llena escenarios y su carrera está más vigente que nunca… Y hay más, este 2020 se encuentra de manteles largos: celebra cuarenta años de carrera.

En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante comparte cómo ha sido su vida en los escenarios, sus planes y dos que tres confesiones.

—Cumples 40 años de carrera, ¿qué le dirías a la Lucero de hace cuatro décadas?

—Yo le diría que no deje de soñar, de creer en todo lo que tiene ganas de hacer; le diría que no deje de disfrutar cada momento intensamente, porque la vida pasa muy rápido. Y porque cada granito de arena que vaya recogiendo esa niña va a forjar un futuro muy certero y lleno de muchas alegrías. Le diría que nunca se desanime y nunca deje de tener disciplina, tenacidad y constancia.

—¿Quién te dio tu primer consejo profesional y cuál fue?

—He recibido muchos consejos de gente enorme, como: Marga López, Silvia Pinal, Plácido Domingo, Silvia Derbez, Lola Beltrán, Juan Gabriel; pero me acuerdo muy bien que cuando tenía 14 años uno de los integrantes del trío Los Tres Diamantes me dijo: “Mijita, cuando puedas duerme, porque en esta carrera no hay mucho tiempo para dormir” y me acuerdo mucho de eso, porque parece un consejo pasajero, pero tenía mucha razón (risas).

—En 40 años has tenido todo tipo de vivencias en los escenarios y los estudios, ¿de cuál aprendiste la mejor lección?

—Todo siempre es una experiencia y una enseñanza, pero cuando te topas con gente muy exigente como directores o productores, ellos son los que me han enseñado muchísimo; por ejemplo, “Chispita” fue para mí una gran lección, porque aprendí que había mucha responsabilidad; que me divertía con lo que hacía, pero que también había que trabajar fuerte por conseguir un objetivo. Nunca fui obligada a nada, ni explotada… No fui de esas niñas que tenían que trabajar a la fuerza, lo hacía por gusto. En “Chispita” aprendí, a muy corta edad, la gran lección de que hay que ser disciplinado, responsable y puntual.

—Tu música se escucha en todo el mundo, ¿qué mercados te faltan por conquistar?

—He tenido la suerte de llegar a diferentes lugares con mi música y me enorgullece mucho llevar la música mexicana a otros países, pero definitivamente España es un público que quiero visitar, tengo un grupo de fans allá y sólo he podido estar una vez. Argentina también es un país que ya he visitado, pero me gustaría retomarlo.

—Te han ofrecido hacer la bioserie de tu vida, pero dices que aún no es tiempo, ¿cuándo consideras que sería un buen momento?

—Es una idea linda, un bonito homenaje para la carrera de un artista, pero pienso que puede ser cuando sea un poco mayor, cuando pueda escribir más capítulos y hacer más cosas. Dejemos que pasen unos añitos para que la serie tenga más cosas que presentar y las nuevas generaciones me conozcan más.

—La forma de consumir música se ha ido transformando, ¿qué tal te llevas con las plataformas?

—He tenido la suerte de vivir todas las etapas de la música: con los acetatos, pasando por el CD y el DVD, y ahora con las plataformas es muy interesante porque son muy accesibles para el público. Tienen acceso inmediato a las canciones.

—Sabemos que consideras lanzar un podcast y videos en YouTube, ¿qué nos puedes adelantar de estos proyectos?

—Eso me tiene muy ilusionada, porque es parte de la celebración de 40 años; y ahora con YouTube y los podcast podré contarles de viva voz muchas anécdotas de mi carrera y eso a la gente le gustará mucho.

Con millones de seguidores

Cercana a su público, Lucero no solo convive con los miembros de sus clubes de fans; también es cercana a sus seguidores en redes sociales, donde a decir de ella tiene una gran “familia que me ha dado muchas satisfacciones y retroalimentación constante. En mis redes ya son más de 11 millones de seguidores; en Twitter es una comunicación constante con más de ocho millones de seguidores; en Instagram tengo más de dos millones”.

La también actriz sabe que estos espacios son una especie de “micrófono” constante que utiliza para contar sus proyectos, “para saludar, intercambiar ideas, recibir amor; ahora, es importante saber usarlas, porque son un arma de doble filo; sin duda, son una herramienta muy interesante y yo he tenido un crecimiento muy orgánico en ellas, no me interesa comprar seguidores”, asegura.

Su escenario favorito

En 40 años Lucero ha pisado los escenarios más importantes del mundo, como Viña del Mar al cual considera un espacio muy representativo, pero sin duda el Auditorio Nacional es importante para la intérprete: “Es un lugar muy especial por muchos aspectos y ahora que regreso el 6 de junio, estoy encantada y preparando el nuevo show”.

Así es, Lucero festejará cuatro décadas de carrera con un concierto en el llamado “Coloso de Reforma”, pero ¿tiene planeado organizar una gira nacional?

“Sí, me encantaría y voy a visitar diferentes ciudades; poco a poco lo voy a ir anunciando. Porque todo el año va a ser de celebraciones, porque al final yo con quien quiero festejar es con el público, porque es el responsable de que siga vigente”.

CRONOLOGÍA

>1969

nació en la Ciudad de México Lucero Hogaza León.

>1980

a los 10 años obtuvo su primera oportunidad laboral en el programa infantil “Alegría de Medio Día” —luego “Chiquilladas”—.

>1982

debutó en las telenovelas con “Chispita”.

>1988

lanzó el álbum “Lucerito” por el cual ganó discos de oro y platino.

>1990

grabó la telenovela “Cuando Llega el Amor”, a la que le siguieron: “Los Parientes Pobres” y “Lazos de Amor”.

>1990

lanzó su primer disco de rancheras, “Con mi sentimiento”.

>1997

contrajo matrimonio con Manuel Mijares.

>1998

ganó el Premio Billboard.

>2000

lanzó el disco “Mi Destino”.

>2002

consiguió un disco de oro por su placa “Un Nuevo Amor”.

>2005

ganó el Premio Emmy a la Mejor actriz protagónica por la telenovela “Alborada”.

>2014

Telemundo la invitó a ser la presentadora del reality show “Yo soy el artista”.

>2016

la cadena televisiva de Brasil SBT la invitó a protagonizar la telenovela “Carinha de Anjo”.

>2017

lanzó el álbum “Brasileira” totalmente en portugués.

>2019

lanzó su tercer álbum con banda sinaloense, “Solo me faltabas tú”.

FILMOGRAFÍA

“Coqueta” (1983)

“Delincuente” (1984)

“Fiebre de amor” (1985)

“Escápate Conmigo” (1987)

“Quisiera Ser Hombre” (1988)

“Deliciosa Sinvergüenza” (1990)

“Zapata, el sueño del héroe” (2004)

La vida es una canción

A lo largo de la vida, las personas pueden llegar asociar un tema con una experiencias por ello, ya en un plano más personal, a la pregunta: ¿Qué situación has vivido que te hizo decir: “Sobreviviré”? La cantante sonríe, hace una pausa y se pregunta: “¿Qué será? Manuel y yo tuvimos una separación muy buena y ahora seguimos siendo muy buenos amigos, pero al final sí se puede decir que en su momento dije ‘Sobreviviré’ porque estás superando una etapa que fue muy importante y podría encajar ahí, aunque no es una canción dedicada, porque cuando salió yo estaba soltera”.

Y dinos, ¿qué te hace sentir “Electricidad”? Sin pensarlo dos veces responde: Esa se la dedico a “Michu”, su novio Michel Kuri; porque al final es eso, la emoción que te hace sentir alguien que te quiere, que amas, que te gusta, que te cuida. Entonces, ¿a él le cantas “Me gustas mucho”? Esa también va para “Michu” (risas).

JL