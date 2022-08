2000's Pop Tour: Armarán la fiesta en el Telmex

Hoy se celebrará en el Auditorio Telmex el concierto 2000’s Pop Tour, una presentación que será toda una experiencia para los fanáticos nostálgicos que hace dos décadas o menos cantaron y bailaron los éxitos de grandes artistas fundamentales para la generación millennial, entre los cuales se encuentra Dulce María, ex integrante del mítico grupo RBD, quien regresa a los escenarios tras cuatro años de ausencia.

Envuelta en “todos los preparativos” para venir a Guadalajara, Dulce María señala en entrevista con EL INFORMADOR que “la gente me ha recibido increíble, ha sido muy bonito y, aparte, vengo a la ciudad como parte de un proyecto muy especial, los 2000’s Pop Tour, porque canto y comparto canciones con muchos compañeros, temas que marcaron a generaciones”.

Se trata de la tercera fecha de la serie de conciertos y “también estoy muy emocionada de volver a Guadalajara”, refiere la cantante y actriz, “porque esta ciudad es una plaza muy importante y este público siempre me ha apoyado mucho, es uno de los sitios a donde primero fui de gira cuando tenía 11 años de edad y estaba en el grupo Kids”.

Pasándola muy bien

Dulce María comenta que en este reparto de grandes estrellas “nos hemos apoyado mucho todos y lo hemos disfrutado; muchos de ellos —como el grupo Motel o Nikki Clan— estaban ya en otra etapa de su vida artística y hay otros que continúan presentándose y la gente al verlos se vuelve loca. Compartir tablas con todos ellos es increíble”.

Y en este sentido, recuerda la cantante que es significativo “cantar las canciones de RBD, pues la gente responde a ellas de manera increíble”.

Nada confirmado

Respecto a la posibilidad de un “reencuentro” de RBD, acerca del cual se ha especulado, Dulce María establece que “la verdad, no lo sé. Se intentó, hace poco, antes de que yo confirmara que participaría en estos conciertos, pero no se dio; y no sabría decirte bien por qué. Ahora, ignoro si existe una posibilidad real; pero algo confirmado o planeado, no hay”.

A pesar de ello, la intérprete es clara al decir que, “si todo se da, por supuesto”, no tendría inconveniente en reunirse de nuevo con el grupo, “pero ahora tengo varios proyectos en puerta y, además, soy mamá, ya no soy yo sola ni decido solamente con base en mi carrera”.

Transformación personal

Tras su matrimonio, rememora Dulce María, “estuve grabando la telenovela ‘Falsa identidad’, que está por estrenarse en Telemundo Internacional; claro que empecé a grabar en 2020, se suspendió en marzo y regresamos a concluir en plena pandemia, yo embarazada, fue muy intenso para mí, pero al menos ya se podrá ver”.

Cuenta la cantante que, en este periodo —en que se convertiría en madre— “me puse a producir mi primer disco independiente, con puras composiciones mías (algunas en coautoría), historias mías, lo que busco transmitir; por eso no es comercial, no busca estar en las listas de lo más escuchado, más bien es una especie de pop-folk, algo diferente. Para mí ha sido como un grito de libertad, de poder expresarme y defender mis ideas… Estoy por sacar nuevo video y sencillo”.

El cantante y actor estadounidense de ascendencia mexicana inició su carrera con los grupos Kumbia Kings y Kumbia All Starz. EL UNIVERSAL

Más que listo para cantarle a los tapatíos

Pee Wee está más que listo para cantarle a los tapatíos hoy sábado en el concierto 2000's Pop Tour: “Estoy muy contento por este concierto, todos muy ansiosos por presentarnos. Es un placer compartir con tantos colegas con los que me he topado en el pasado, justo en la época de los 2000 cuando comenzaba mi carrera. Ha sido una experiencia muy bonita y eso se siente en el escenario. Creo que por eso el público lo ha disfrutado muchísimo”.

Y debe ser así porque confirma Pee Wee que les avisaron en la producción que el show de hoy en el Auditorio Telmex es sold out. Y puede ser que esta misma noche se revele una nueva fecha para Guadalajara.

Pee Wee resalta que uno de los momentos que más disfruta sobre el escenario es cuando le toca cantar con sus compañeros, por ejemplo con Motel en la rola “Dime ven”. “En la Ciudad de México fue la primera vez que el público pudo ver este concepto y recibir el cariño del público que me ha seguido por tantos años, me puso la piel chinita. Me bajé del escenario con los ojos llorosos porque eran una energía difícil de explicar”, finaliza.

Toma Nota

Concierto

2000's Pop Tour

Fecha : Hoy a las 21:00 horas.

: Hoy a las 21:00 horas. Sede : Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Complejo Belenes, Zapopan).

: Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Complejo Belenes, Zapopan). Elenco: Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo, Dulce María y Kalimba.

