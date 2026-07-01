1 de julio (Iglesias): Los tradicionales memes inician en redes con el séptimo mes del 2026

Ya es 1 de julio y, como cada año en redes sociales, los memes del cantante y compositor Julio Iglesias inundan las plataformas. Ya es un clásico, una tradición, que con cada inicio del séptimo mes, internet se llena de un chiste que no falla .

Este fenómeno, que ya es parte del folclore digital, mezcla humor e ingenio en las redes y, después de tantos años... ¡Sigue siendo gracioso!

Julio Iglesias es una leyenda viva mundialmente reconocida y galardonada; entre sus premios destacan el Grammy Best Latin Pop Performance por "Un hombre solo" (1988), Grammy Lifetime Achievement Award (2018), Latin Grammy Premio Personalidad del Año (2001) y el Billboard Premio a Álbum Pop Latino del Año por "La carretera" (1996).

Sin embargo, el artista no es recordado en este séptimo mes del año por su trayectoria, sino por el humor que las y los internautas hacen y plasman a través de memes, donde combinan divertidas imágenes con el nombre del cantante y compositor, relacionándolo con este recién iniciado mes, que comparten y que inundan las redes sociales este inicio del segundo semestre del año.

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Los memes que no fallan en julio de Julio

En 2026, el fenómeno dio un paso más al combinarse con la inteligencia artificial, que permitió crear imágenes mucho más elaboradas aprovechando el ambiente del Mundial.

En una entrevista concedida en 2015 a la revista ¡Hola!, el intérprete expresó: " Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos ". Iglesias además confiesa que sus propios amigos se los envían por WhatsApp y se "muere de risa" con ellos.

Te compartimos una selección de los mejores memes de Julio Iglesias para comenzar con optimismo y humor el mes de julio.

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X / @Witchreinaa

No hay tiempo, ni plazo que no se cumpla.

Julio ya llegó .❤️���� pic.twitter.com/aP1MPBfuRC — Sacha������������ (@Sacha_Soui) July 1, 2026

X / @Guarromantico_

Nuevo mes, mismas deudas, diferente calendario, bienvenido Julio. pic.twitter.com/ISbLGKhqa7 — Montaño (@luigim10) July 1, 2026

X / @JohnMcClanebcn

Este año Julio llega en Miércoles. pic.twitter.com/aMFrwgPDGf — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 1, 2026

X / @MemesDeJulio1

X / @lagurisa_10

X / @0800Cj

X / @patriosespanol

X / @AstridLovegood

X / @SoySimpsonito

X / @Collins_Yupi

X / @MemesDeJulio1

X / @PapitoFritooo

X / @Vis_ti_ma

X / @LauraJiménezRD

X / @jcarlos2001

X / @AlexBaks82

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