Guillermo del Toro llega al Museo de la Academia

El cineasta mexicano Guillermo del Toro continúa consolidando su influencia dentro de la industria cinematográfica internacional. El director, ganador de tres premios Oscar, fue nombrado integrante de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood, una de las instituciones dedicadas a preservar, promover y difundir la historia del séptimo arte. Junto con Del Toro también fueron elegidos el reconocido productor de Broadway John Gore y la productora de cine y televisión Gale Anne Hurd.

El anuncio fue realizado por el Museo de la Academia mediante un comunicado oficial, en el que destacó que los tres nuevos integrantes aportarán experiencia, liderazgo y una visión diversa para fortalecer el trabajo de la institución. Sus nombramientos entrarán en vigor hoy, 1 de julio, y formarán parte del organismo encargado de supervisar el desarrollo estratégico, financiero y organizativo del museo.

Amy Homma, directora y presidenta del Museo de la Academia, celebró la incorporación de las tres figuras del entretenimiento y aseguró que su experiencia permitirá ampliar el alcance internacional de la institución.

“Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo”, señaló Homma al dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Junta Directiva.

La función de este órgano consiste en garantizar la estabilidad financiera y administrativa del museo, además de velar por la transparencia de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos culturales. Asimismo, la junta participa en la definición de proyectos, programas educativos y exposiciones que buscan acercar al público a la historia del cine.

Originario de Guadalajara, Jalisco, Del Toro es considerado uno de los cineastas mexicanos más influyentes de las últimas décadas. Por su parte, John Gore ha obtenido 27 premios Tony, la mayor cantidad para un productor, además de dos premios Emmy. Gale Anne Hurd suma décadas de experiencia como productora de cine y televisión. Ha participado en películas emblemáticas como “Aliens”, “The Abyss”, “Armageddon” y “The Terminator”, además de desempeñarse como productora ejecutiva de la exitosa franquicia televisiva “The Walking Dead”, una de las series más populares de las últimas dos décadas.