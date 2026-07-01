El Festival Internacional Cervantino (FIC) dio a conocer los primeros detalles de su edición número 54, que se celebrará del 3 al 18 de octubre en Guanajuato y tendrá a Francia como país invitado de honor.

La programación reunirá a artistas de 29 países y ofrecerá 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, cine, performance y artes visuales, consolidando al encuentro como uno de los festivales culturales más importantes de América Latina.

La Secretaría de Cultura informó que la llamada “Fiesta del Espíritu” volverá a convertir a Guanajuato en un punto de encuentro para creadores, compañías y públicos de distintas partes del mundo, con una cartelera que busca combinar grandes figuras internacionales con propuestas emergentes y una amplia representación artística mexicana.

Como país invitado, Francia llegará con una nutrida representación de compañías, músicos, coreógrafos y artistas visuales que reflejan la diversidad de la escena cultural contemporánea de ese país.

Entre los invitados destacan el ensamble vocal Les Métaboles, especializado en repertorio coral; Ensemble Pygmalion, reconocido por sus interpretaciones de música barroca; el director escénico Mohamed El Khatib; la coreógrafa Leïla Ka; el Chaillot Théâtre National de la Danse; el colectivo NOVAYA, además del artista visual Théo Mercier y el bailarín y coreógrafo François Chaignaud, cuyas propuestas han sido presentadas en algunos de los principales festivales internacionales.

El cierre del festival estará a cargo de Dabeull Live Band, proyecto encabezado por el músico y productor francés Dabeull, considerado uno de los principales exponentes del funk retrofuturista, mientras que la ceremonia inaugural contará con la participación del cantante estadounidense Mike Patton, quien presentará su proyecto Mondo Cane, inspirado en el repertorio del pop italiano de las décadas de 1950 y 1960.

Invitados del mundo

La programación internacional también incluirá a la Camerata de Salzburgo, una de las orquestas de cámara más prestigiosas de Austria, junto con la violinista española María Dueñas, una de las intérpretes jóvenes con mayor proyección en la música clásica.

Desde Alemania participará el Ensemble Modern, referente mundial de la música contemporánea, mientras que la creadora uruguaya Tamara Cubas presentará una propuesta escénica que combina danza, teatro y reflexión social.

La diversidad de disciplinas y nacionalidades busca fortalecer el carácter internacional del Cervantino, cuya programación mantiene un diálogo constante entre la tradición artística y las expresiones contemporáneas.

Presencia mexicana

El festival también reservará un espacio importante para la producción artística nacional, con 35 presentaciones provenientes de 20 estados del país.

Entre las propuestas destacan Delay, de Physical Momentum; Levante y Alisio, proyecto encabezado por la mexicana Angélica Retana Ramos, el clarinetista Philippe Cuper y la Banda de Música del Estado de Guanajuato.

También formarán parte del programa los Recorridos literarios de la escritora Amaranta Caballero, así como una exposición dedicada al pintor Luis Nishizawa (1918-2014), uno de los artistas mexicanos más representativos del siglo XX, cuya obra integró influencias japonesas y mexicanas.

Homenajes y sorpresas

Entre los espectáculos nacionales sobresale el homenaje al compositor José Alfredo Jiménez, que será interpretado por el tenor sonorense Arturo Chacón acompañado por el Mariachi Gama 1000, una propuesta que busca rendir tributo a uno de los autores más importantes de la música popular mexicana.

Otro de los montajes destacados será la interpretación de Pléïades, del compositor griego Iannis Xenakis, a cargo del Safa Ensamble de Percusiones, agrupación originaria de Sinaloa especializada en repertorio contemporáneo.

Cine y música

Una de las propuestas más llamativas de esta edición será el encuentro entre el cine y la música sinfónica mediante la presentación de “La bella y la bestia”, película clásica dirigida por el dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, acompañada por la partitura compuesta por Philip Glass.

La obra será interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, ofreciendo una experiencia que combina la proyección cinematográfica con la ejecución musical en tiempo real, una de las tendencias que ha ganado popularidad en los principales festivales internacionales.

CT