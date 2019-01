"Roma" va por los Critics' Choice Awards

La noche de este domingo se llevará a cabo la edición 24 de la entrega de los Critics' Choice Awards, en la que "Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, compite por ocho galardones.

La ceremonia será transmitida en vivo desde The Barker Hangar en Santa Mónica, por las señales TNT en español y TNT Series en idioma original a partir de las 18:00 horas en México, las 19:00 horas en Colombia, las 20:00 horas en Venezuela y las 21:00 horas en Chile y Argentina.

Más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá se reúnen para reconocer lo mejor del cine y la televisión de la última temporada.

En esta ocasión el filme del realizador mexicano compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Actriz y Mejor Dirección Artística.

"The Favourite" encabeza las nominaciones de esos galardones en 14 categorías; seguida de "Black Phanter" con 12; "First Man" con 10; "Mary Poppins Returns", "A Star is Born" y "Vice" con nueve cada una; "Roma" con ocho; y "Green Book" con siete.

Mientras que en Televisión, "The Americans", "Escape at Dannemora" y "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" están en carrera por cinco galardones.

