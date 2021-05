Ante la celebración del “Día de Star Wars”, la plataforma digital Dezeer informó que las streams (transmisiones) de las bandas sonoras de la serie Star Wars se incrementaron en un 182% desde enero de 2019 en su modalidad Deezer HiFi.

Deezer ha revelado que la fuerza está con “The Empire Strikes Back”, pues la película final en la saga de Star Wars, es la banda sonora que más gusta entre los usuarios mexicanos de HiFi en Deezer, y supera a otras favoritas de la serie como “The Phantom Menace”, con un tres por ciento más de streams.

En honor al “Día de Star Wars”, Deezer reveló cuáles son las bandas sonoras más reproducidas en calidad HiFi de toda la serie de Star Wars. En México, y en orden de popularidad, las más escuchadas fueron: The Empire Strikes Back, The Phantom Menace, Revenge of the Sith, A New Hope, The Last Jedi, The Rise of Skywalker, The Force Awakens, Attack of the Clones y Return of the Jedi.

A pesar de tratarse de una de las películas menos populares en la franquicia de Star Wars, la banda sonora ‘The Phantom Menace’ logró de todas formas un admirable segundo lugar. Esto se debe, en gran medida, a la épica partitura musical que suena durante el intenso duelo con espadas láser, que es el alma de la película.

El clásico contemporáneo, ‘Duel of the Fates’, eleva la batalla crucial entre Obi Wan Kenobi, Qui Gon Jinn y Darth Maul.

Los fans de la franquicia que aprecian la calidad de audio superior pueden vivir y revivir los momentos mágicos de la película cuando escuchan en alta fidelidad. Este nítido nivel de audio parte de las magníficas presentaciones orquestales, y puede explicar el motivo por el cual se dispararon las streams de la serie un 30 por ciento en todo el mundo, justamente antes de celebrarse el Día de Star Wars el año pasado. De igual forma, las streams de las bandas sonoras en alta fidelidad de la saga también se incrementaron en un 182 por ciento en México desde enero de 2019 a abril de 2021.

“Al escuchar las bandas sonoras de las películas de Star Wars en alta fidelidad con el equipo indicado, se puede escuchar todo el fino detalle que se podría pasar por alto al escuchar en calidad de sonido normal.

Basta con cerrar los ojos para sentirse como en un gran salón de conciertos, escuchando a John Williams dirigir la Orquesta Sinfónica de Londres en vivo y en directo”, comenta Antoine Jaeger, Soundtrack Editor en Deezer.

Los seguidores de la saga pueden escuchar todas las bandas sonoras de las películas en alta fidelidad, en sistemas de sonido como Sonos y Bang y Olufsen.

Deezer también lanza la colección ‘Music From The Star Wars Saga - The Essential Collection’, con los 18 temas más emblemáticos de Star Wars en 360 Reality Audio. Este formato de audio brinda la experiencia auditiva definitiva, ya que utiliza mezcla de sonido espacial para imitar la acústica de una actuación en vivo.

JB