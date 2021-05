Guadalajara participa en el #MayThe4th

La Cineteca FICG de la UdeG se alía intergalácticamente con Star Wars Fan Club Guadalajara y la Legion 501 para festejar el #MayThe4th, conocido como el Día de Star Wars. Un juego de palabras da origen a esta celebración, por la paronimia entre “May the fourth” (4 de mayo) y el comienzo de la celebérrima frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe). Los seguidores de la saga han adoptado esta fecha como el día de “Star Wars”.

Para celebrar este 4 de mayo se proyectará en el “Episodio 3: La Venganza de los Sith”, con varias actividades previas para convivir en la Plaza Bicentenario, contigua a la Cineteca FICG. Esmeralda Vivas, directora de programación en la Cineteca FICG, recordó que el primer ciclo que tuvo la Cineteca FICG fue precisamente con la saga de “Star Wars”, a finales de 2019.

Este 2021 la iniciativa de proyectar una película fue por parte de Star Wars Fan Club Guadalajara. Claudia Villaseñor Ulloa, miembro de la asociación, comentó que el club se creó el 6 de abril de 1999, por el estreno del Episodio 1: “La idea era reunirse para ver juntos la película. Estuvo padre, se consiguió toda una sala de Cinépolis”.

Ahora la asociación forma parte de una alianza nacional de clubes en México: “Somos varios, hemos ido a eventos a otras partes, como las celebrations de Star Wars”. También han gestionado las visitas de varios actores de las películas, como Peter Mayhew, Jeremy Bulloch o David Prowse. Igualmente han tenido actividades de beneficencia: “Dos veces al año vamos al Hospital Civil a repartir juguetes”.

En este 4 de mayo la película se proyectará a las 20:00, pero desde las 18:00 habrá actividades con música, personajes caracterizados, entre otras cosas. Claudia adelantó que la Legión 501 colabora en la caracterización. Para los fans habrá exposición de coleccionables: “Varios de los compañeros del club van a prestar sus cosas”.

La elección de “La Venganza de los Sith” para proyectarse este 4 de mayo es por el próximo estreno de “The Bad Batch”, serie animada que se transmitirá en Disney +, con cuya trama se vincula. Las actividades son gratuitas, previo registro con boletos entregados en la página y redes de la Cineteca FICG. El cupo del Ágora Jenkins y la Plaza Bicentenario en pandemia es de 230 personas. Claudia y Esmeralda exhortaron a los asistentes a acudir con cubrebocas de “Star Wars”.

JL