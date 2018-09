A 4 años de una independencia incluyente

¡La independencia está de fiesta!, en septiembre el Foro Independencia cumple cuatro años de abrir sus puertas al público y lo celebra con cuatro conciertos completamente gratis del 27 al 30 de septiembre.

Antes del 2014, había foros para las masas, para los conciertos multitudinarios y bodegas para 100 personas, para esos shows ‘undergrounds’ que emanaban los sonidos más subterráneos, extremos, escabrosos que espantaban a los más puristas, pero no existía un punto medio, un lugar que fuera capaz de albergar tanto artistas pop, como del reino oscuro del black metal, pasando por el reggae o cualquier género musical que se pudiese antojar, entonces del sueño e ímpetu de Jesús González Weeks se materializó con el Foro Independencia que cumple con ciertas características: Céntrico, precios accesibles y un ambiente de bodega perfectamente acondicionada que recuerda las mejores épocas del Roxy, son parte de los atenuantes que lo han hecho uno de los favoritos tanto a los artistas como del público, de hecho, las bandas que ahí se presentan tienen que surcar al respetable para poder llegar al escenario, es parte de la magia del Foro.

El “venue” que nació de la iniciativa de González Weeks y dos socios más, ha tenido cerca de 180 eventos en este año y más de los 800 en sus 1460 días de vida. “Al principio nos tuvimos que ganar el respeto y confianza a base de trabajo, los primeros dos años buscamos, ahora nos buscan tanto promotores como directamente artistas. Tenemos un ‘crew’ de lujo, nos hemos vuelto una familia. Somos tres personas los que estamos en la oficina/logística de los shows, además del equipo de ingenieros, staff, barra, mantenimiento, seguridad que son eventuales, pero son parte importante del accionar correcto del sitio”.

Ubicados en la calle Epigmenio González 66, muy cerca de la Calzada Independencia, y próximo al corazón de Guadalajara, el “venue” poco a poco se ha convertido en sede de múltiples shows multiculturales que abarcan géneros alternativos: rap, rock reggae, punk y metal extremo, “la idea es apoyar la escena”, expone Weeks.

Por él han pasado agrupaciones nacionales como: La Barranca, Troker, Carla Morrison, Los Daniels, Thermo, Technicolor Fabrics, LNG/SHT, Radaid, La Gusana Ciega, Genitallica, El Muertho de Tijuana, Dromedarios Mágicos, Tungas; así como las internacionales de Mayhem, Face to Face, Agnostic Front, Saratoga, Sober, She Past Away, Korpiklaani, Russian Circles, Basement, Ragnarok, The Casualties, Daniela Spalla, Eskorbuto, Agnostic Front, Chicano Batman entre otras agrupaciones.

Para todos los gustos musicales

Para su cuarto aniversario han decidido hacer no uno sino cuatro espectáculos. “Normalmente era un sólo día con un varios géneros, ahora decidimos que sean cuatro días con cuatro géneros diferentes. El jueves 27 está dedicado a sonidos urbanos, con exponentes tapatíos del Trap, Hip Hop y Reggaeton. Contaremos con P.Flws, Wiro-Washi Hana, Pablo Plata, San Dungueo y Zyfang”.

El viernes 28 será turno del Punk y Rock & roll.”Contaremos con la leyenda The Dwarves (USA) quienes pisarán por primera ocasión Guadalajara para traernos un set repleto de velocidad y adrenalina. Para este día también nos acompañarán desde Colombia “NADIE” y los locales Nacional de la Muerte, Asamblea de la Rabia y Sin Humanos”.

Por su parte el sábado 29 se moverá al ritmo de lo balcánico. “Traemos a un Dj que se llama Doktor Chiflamicas quien ha tocado con Manu Chao, Emir Kusturica, Gogol Bordello, Fermin Muguruza, entre muchos otros, es como el mero, mero de todas las fiestas balcánicas de su país.

Como parte del talento local tendremos a lo mejor de los sonidos mestizos encabezados por Mexitano Soundsystem, Xiranda, Vibra Positiva, Apátrida y desde Querétaro a Los Llévame.

Mientras que el domingo 30 será para curar la resaca musical pues el Foro pondrá a disposición asadores, se proyectará el futbol americano y las bandas Oveja Negra, Los Gargas, Himos y Batallón de San Patricio, así como con la presencia de King Yanga, Troublemakers y La Neurona, colectivos de “pinchadiscos” dedicados a la difusión del ska, rocksteady, dub, dancehall, punkrock y OI! amenizarán el día.

Los primeros tres días las puertas se abrirán a partir de las 21:00 horas, mientras que el domingo será desde las 14:00 horas. Las pulseras son gratis y se pueden adquirir en taquillas del lugar o en sus redes sociales servirán para ingresar a uno o a los cuatro días de celebración.

Foro Independencia en cifras