Con un kilometraje vasto en la escena musical, Ramón Ochoa, batería; Gustavo Orozco, teclados y voz; Rafa, bajo; Gronda, trombón; Sergio González, guitarra y Jesús González Weeks en guitarra y voz conforman a Los Malavibra, conjunto que surca con diversas etiquetas musicales rigiéndose por una base reggae pero sin esa “buena vibra lírica ni buena onda” que caracteriza el género y que este 17 de febrero dará un show especial para fondear los costos de su primera producción discográfica.

González Weeks es la cabeza del proyecto que está integrado por miembros que han pasado o están en bandas como: Gordo, Remmy, HUGO, Jaque Mate y No tiene la Vaca.

“Iniciamos el proyecto Ramón, Gera y yo estando trabajando en el Foro Independencia (los tres se encargan de darle forma a los eventos que ahí se presentan) platicamos acerca de por qué no hacer una banda de reggae medio burlándonos un poco de toda esa buena vibra que tiene, nos gusta mucho el género pero a veces no congeniamos en el tema de las letras. Comenzamos a ensayar, se fueron uniendo integrantes y terminó agarrando forma”, apunta quien es el administrador del recinto que recientemente cumplió tres años.

Así pues su primer show aconteció el 7 de enero del 2017 para posteriormente realizar más de 20 shows entre los que se encuentran el Festival Revolution, La Fiesta de la Música y otros eventos en el interior de la República.

En las letras de Los Malavibra no se encontrarán canciones de amor y desamor pues aseguran que ya están bastante grandecitos para hablar de esos temas. “Nuestras letras están cargadas de ironía, nihilismo y carrilla hacia nosotros mismos y hacia los sucesos que pasan en el país. Prosas largas mezcladas con hip hop, ‘spoken word’ (palabra hablada) ska punk, trip hop, rocksteady y dub. Es difícil catalogar a lo que sonamos por eso lo llamamos como ‘Reggae malvibroso’, por aquello de que no hablamos de amor, flores, rastas y esas cosas de las que habla el género como tal. Buscamos que tenga un carga emocional, que la música pueda estar bailable, pero que las letras no sólo digan que todo está bien, que tengan más de trasfondo. Hacer música feliz pero letras más reflexivas”.

Para la agenda

Los Malavibra llegan al Foro Independencia (Epigmenio González 66) este17 de febrero. La cita comienza a las 21:00 horas.

¿Interesado? La entrada cuesta $100 pesos, pero también puedes adquirir el paquete de $200, que incluye entrada y playera.

Bandas invitadas: Juglares y Locos y Cobra Kai.

En vísperas al nuevo disco

Actualmente cuentan con un EP llamado #PutoTona el cual contiene dos tracks, los cuales fueron grabados, mezclados y masterizados en Ulular Estudios entre enero y febrero del 2017, el trabajo fue producido por Los Malavibra y por Carlos Moreno Hermosillo.

Ahora es el turno de trabajar en su primer disco de larga duración que comenzarán a grabar en abril del presente año y por lo cual piden ayuda para costearlo. “Queremos hacerlo lo más profesionalmente posible. Le metimos productor y todas las ganas del mundo. Ya tenemos el 85% de las canciones terminadas, estamos afinando detalles en los ensayos y el show del próximo sábado nos servirá para ver la respuesta de la gente a las melodías y lo recaudado económicamente ayudará a la grabación”, apuntó Weeks.