EN VIVO | Sigue a Santa Claus en esta Navidad 2025. ¿Dónde está y a qué hora llega a México?

UNSPLASH/Tim Mossholder

Desde las primeras horas de la Navidad, Santa Claus inició su tradicional recorrido para entregar regalos a los niños de todo el mundo. Mientras en México aún era la madrugada del 24 de diciembre, en otras regiones del planeta la Nochebuena estaba por concluir. y Santa levantó el vuelo desde el Polo Norte hacia la península de Chukotka, en Rusia, para entregar los primeros regalos

Después de atravesar el frío de Siberia, Santa Claus continuó su viaje hacia las islas tropicales del Pacífico Sur. Niños de Samoa, Nueva Zelanda, Vanuatu y otras naciones cercanas ya han recibido sus obsequios.

Google habilitó una herramienta para seguir su ruta en tiempo real. En el sitio también se ofrecen juegos, videos y otras opciones de entretenimiento mientras llega nuestro turno. Se espera que comience a repartir regalos en México a las 8:00 de la noche.