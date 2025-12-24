Navidad 2025: ¿Cuál es el origen de los regalos navideños?

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del año, no solo en México sino en todo el mundo. Aunque sus orígenes se encuentran en la religión cristiana y católica, con el paso del tiempo diversas culturas se han sumado a esta festividad, enriqueciéndola y volviéndola aún más especial.

Gracias a la mezcla de tradiciones surgieron costumbres tan representativas de la Navidad como decorar el árbol o intercambiar regalos con nuestros seres queridos, especialmente con los niños durante estas fechas.

Y aunque los obsequios forman parte del imaginario colectivo navideño, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el verdadero origen de esta práctica.

¿Por qué se dan regalos en Navidad?

Al pensar en los regalos navideños, es común recordar el pasaje bíblico en el que los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Aunque este episodio es una de las referencias más conocidas, el origen de esta tradición tiene múltiples influencias históricas.

De acuerdo con registros históricos, en la antigua Roma se celebraba la Saturnalia, una festividad que tenía lugar del 17 al 23 de diciembre y durante la cual era habitual el intercambio de obsequios , especialmente pequeñas figuras conocidas como sigillaria. Con el tiempo, esta costumbre perduró y se integró a las celebraciones cristianas.

A ello se suma la figura de San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV reconocido por su generosidad y por entregar regalos de manera anónima a quienes más lo necesitaban. Su leyenda evolucionó con los siglos hasta dar origen a personajes como Sinterklaas en los Países Bajos y Santa Claus en Estados Unidos, fortaleciendo así la asociación entre la Navidad y el acto de regalar.

En conjunto, estas tradiciones históricas y religiosas consolidaron el intercambio de obsequios como una de las prácticas más representativas de la Navidad , un gesto que simboliza generosidad, unión y el deseo de compartir con los demás.

