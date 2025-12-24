Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena el volumen 2?

La recta final de Stranger Things está cada vez más cerca. Netflix estrenará el volumen 2 de la quinta y última temporada el próximo 25 de diciembre, con tres nuevos episodios que avanzan decisivamente hacia el desenlace de la historia creada por los hermanos Duffer.

Los capítulos estarán disponibles de manera simultánea a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), lo que convierte el lanzamiento en uno de los principales estrenos de la plataforma durante las fiestas decembrinas.

Episodios del volumen 2

De acuerdo con información difundida por los creadores y medios especializados, el volumen 2 suma casi cuatro horas de duración y queda conformado de la siguiente manera:

Capítulo 5, “Shock Jock” (1 h 8 min): Retoma los hechos posteriores a “Hechicero”, con Will canalizando los poderes de Vecna y el regreso de algunos personajes clave.

Capítulo 6, “Escape de Camazotz” (1 h 15 min): Según los Duffer, es el episodio más emotivo del bloque y podría conmover profundamente a los seguidores.

Capítulo 7, “El puente” (1 h 5 min): Considerado uno de los capítulos más intensos de toda la serie, solo superado por el episodio final.

Teorías rumbo al desenlace

Con el estreno en puerta, las teorías entre los fans se han intensificado. Una de las más comentadas apunta a la posible muerte de Steve Harrington, alimentada por un video promocional en el que su figura Funko Pop aparece derribada, pese a que anteriormente los creadores habían descartado eliminar al personaje por su popularidad.

Otra línea especulativa pone en duda que Vecna sea el verdadero villano final. Los seguidores señalan escenas en las que Henry Creel parece temer a una fuerza aún mayor, además de referencias al universo de Calabozos y Dragones, donde Vecna es poderoso, pero no la máxima amenaza. En ese contexto, algunos sugieren la posible aparición de una entidad superior, inspirada en Tiamat, como antagonista definitivo.

Con este volumen 2, Stranger Things entra en su fase decisiva y deja todo preparado para el capítulo final que marcará el cierre de una de las series más exitosas de Netflix.

SV