En estos momentos se lleva a cabo la campaña comercial del Fin Irresistible 2025 en tiendas como Walmart, Bodega Aurrerá y Sam's Club. Tanto en tientas físicas como en línea, los catálogos se encuentran plagados de ofertas en todas las categorías departamentales. La ventana económica va del 6 al 19 de noviembre, por lo que aún queda bastante tiempo para aprovechar las ofertas especiales en electrónica, electrodomésticos, muebles, despensa y juguetes.

En esta nota te enlistamos todos los arbolitos de Navidad que se encuentran con descuentos en la plataforma en línea de Walmart. Recuerda que estos productos los puedes adquirir a través de la tienda en línea o visitando la sucursal que te quede más cerca.

Estos son los arbolitos de Navidad en descuento en Walmart por el Fin Irresistible

Árbol Pino de Navidad Artificial 1.80 metros marca Lumo a $449 pesos

Árbol de Navidad Verde Nevado Jardimex Premium 2.10 metros marca Jardimex a $2,049 pesos

Árbol Pino de Navidad Artificial 2.10 metros marca Lumo en $699 pesos

Árbol de Navidad Pino Estilo Nevado Navideño 1.90 metros marca Stay Elit a $1,269 pesos

Árbol de Navidad Artificial 2.10 metros Marca Jardimex a $999 pesos

Árbol de Navidad Naviplastic Vermont color Verde de 2.20 metros con 300 luces LED cálidas a $3,199 pesos

Árbol de Navidad Nevado Artego Eastern Hemlock de 2.20 metros marca Artego a $5,499 pesos

Árbol de Navidad Nevado Artego Eastern Hemlock de 2.20 metros marca Artego con maleta a $5,499 pesos

Árbol navidad LED Jardimex fibra óptica de 1.80 metros con ramas y estrella a $1,999 pesos

Árbol navidad artificial Jardimex de 1.90 metros de altura marca Jardimex a $1,849 pesos

Árbol de Navidad Jardimex Pino Artificial Verde de 1.60 metros de altura con ramas de 85 cm a $449 pesos

Árbol de Navidad Jardimex de 1.60 metros Nevado marca Jardimex a $949 pesos

Árbol de navidad verde Jardimex frondoso de 2.20 metros con Luces LED 1104 a $2,099 pesos

Árbol de Navidad Jardimex Verde de 1.90 metros marca Jardimex a $1,499 pesos

Árbol Navidad Nevado Jardimex de 1.80 metros marca Jardimex a $2,199 pesos

Árbol de Navidad Stay Elit Pinon-70 de 1.70 metros de altura a $949 pesos

Árbol de Navidad Jardimex 1.9 metros color rosa marca Jardimes a $849 pesos

Árbol de Navidad Jardimex Verde escoces doble rama de 1.9 metros a $1,799 pesos

Árbol de Navidad Nevado Norway spruce con rama seca 2.20 metros marca Artego a $3,599 pesos

Árbol Navidad Jardimex 2.3 metros grande frondoso a $2,199 pesos

Árbol de navidad Nevado con rama seca flocked snow con maleta de 1.90 metros a $2,799 pesos

Árbol de navidad Naviplastic Monarca de Lujo negro de 2.20 metros a $1,779 pesos

Árbol de navidad Boston Verde de 2.50 metros marca Naviplastic a $1,769 pesos

Árbol de navidad Alberta Verde de 2.20 metros marca Naviplastic a $2,649 pesos

Árbol de Navidad pino artificial 1.80 metros frondoso verde marca Sky Green a $499 pesos

Árbol de Navidad de 1.70 metros marca Stay Elit a $949 pesos

Árbol de navidad pino de 2.10 metros marca Stay Elit a $1,869 pesos

Arbolito de navidad con luz LED 2.10 metros a $3,589 pesos

Árbol de Navidad HOMCOM de pino de 7.5 pues marca Homcom de $3,505 pesos

Árbol de navidad pino Navideño frondoso esquimal nevado 2.20 metros a $2,699 pesos

Árbol de navidad tipo lápiz 2.2 metros a marca Esquimal $2,949 pesos

Árbol de navidad tipo lápiz 1.8 metros a marca Esquimal $2,799 pesos

Árbol de navidad nevado con luces 350 LED de 2.30 metros a $8,999 pesos

