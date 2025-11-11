En estos momentos se lleva a cabo la campaña comercial del Fin Irresistible 2025 en tiendas como Walmart, Bodega Aurrerá y Sam's Club. Tanto en tientas físicas como en línea, los catálogos se encuentran plagados de ofertas en todas las categorías departamentales. La ventana económica va del 6 al 19 de noviembre, por lo que aún queda bastante tiempo para aprovechar las ofertas especiales en electrónica, electrodomésticos, muebles, despensa y juguetes.En esta nota te enlistamos todos los arbolitos de Navidad que se encuentran con descuentos en la plataforma en línea de Walmart. Recuerda que estos productos los puedes adquirir a través de la tienda en línea o visitando la sucursal que te quede más cerca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB