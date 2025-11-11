Martes, 11 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estos arbolitos navideños están en descuento en Walmart por el Fin Irresistible

Revisa la lista completa de arbolitos con oferta por el Fin Irresistible

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa las ofertas por el Fin Irresistible en Walmart en la categoría de árboles de Navidad. AP / ARCHIVO

En estos momentos se lleva a cabo la campaña comercial del Fin Irresistible 2025 en tiendas como Walmart, Bodega Aurrerá y Sam's Club. Tanto en tientas físicas como en línea, los catálogos se encuentran plagados de ofertas en todas las categorías departamentales. La ventana económica va del 6 al 19 de noviembre, por lo que aún queda bastante tiempo para aprovechar las ofertas especiales en electrónica, electrodomésticos, muebles, despensa y juguetes.

En esta nota te enlistamos todos los arbolitos de Navidad que se encuentran con descuentos en la plataforma en línea de Walmart. Recuerda que estos productos los puedes adquirir a través de la tienda en línea o visitando la sucursal que te quede más cerca.

Estos son los arbolitos de Navidad en descuento en Walmart por el Fin Irresistible

  • Árbol Pino de Navidad Artificial 1.80 metros marca Lumo a $449 pesos
  • Árbol de Navidad Verde Nevado Jardimex Premium 2.10 metros marca Jardimex a $2,049 pesos
  • Árbol Pino de Navidad Artificial 2.10 metros marca Lumo en $699 pesos
  • Árbol de Navidad Pino Estilo Nevado Navideño 1.90 metros marca Stay Elit a $1,269 pesos
  • Árbol de Navidad Artificial 2.10 metros Marca Jardimex a $999 pesos
  • Árbol de Navidad Naviplastic Vermont color Verde de 2.20 metros con 300 luces LED cálidas a $3,199 pesos
  • Árbol de Navidad Nevado Artego Eastern Hemlock de 2.20 metros marca Artego a $5,499 pesos
  • Árbol de Navidad Nevado Artego Eastern Hemlock de 2.20 metros marca Artego con maleta a $5,499 pesos

  • Árbol navidad LED Jardimex fibra óptica de 1.80 metros con ramas y estrella a $1,999 pesos
  • Árbol navidad artificial Jardimex de 1.90 metros de altura marca Jardimex a $1,849 pesos
  • Árbol de Navidad Jardimex Pino Artificial Verde de 1.60 metros de altura con ramas de 85 cm a $449 pesos
  • Árbol de Navidad Jardimex de 1.60 metros Nevado marca Jardimex a $949 pesos
  • Árbol de navidad verde Jardimex frondoso de 2.20 metros con Luces LED 1104 a $2,099 pesos
  • Árbol de Navidad Jardimex Verde de 1.90 metros marca Jardimex a $1,499 pesos
  • Árbol Navidad Nevado Jardimex de 1.80 metros marca Jardimex a $2,199 pesos
  • Árbol de Navidad Stay Elit Pinon-70 de 1.70 metros de altura a $949 pesos
  • Árbol de Navidad Jardimex 1.9 metros color rosa marca Jardimes a $849 pesos
  • Árbol de Navidad Jardimex Verde escoces doble rama de 1.9 metros a $1,799 pesos
  • Árbol de Navidad Nevado Norway spruce con rama seca 2.20 metros marca Artego a $3,599 pesos
  • Árbol Navidad Jardimex 2.3 metros grande frondoso a $2,199 pesos
  • Árbol de navidad Nevado con rama seca flocked snow con maleta de 1.90 metros a $2,799 pesos
  • Árbol de navidad Naviplastic Monarca de Lujo negro de 2.20 metros a $1,779 pesos
  • Árbol de navidad Boston Verde de 2.50 metros marca Naviplastic a $1,769 pesos
  • Árbol de navidad Alberta Verde de 2.20 metros marca Naviplastic a $2,649 pesos
  • Árbol de Navidad pino artificial 1.80 metros frondoso verde marca Sky Green a $499 pesos
  • Árbol de Navidad de 1.70 metros marca Stay Elit a $949 pesos
  • Árbol de navidad pino de 2.10 metros marca Stay Elit a $1,869 pesos
  • Arbolito de navidad con luz LED 2.10 metros a $3,589 pesos
  • Árbol de Navidad HOMCOM de pino de 7.5 pues marca Homcom de $3,505 pesos
  • Árbol de navidad pino Navideño frondoso esquimal nevado 2.20 metros a $2,699 pesos
  • Árbol de navidad tipo lápiz 2.2 metros a marca Esquimal $2,949 pesos
  • Árbol de navidad tipo lápiz 1.8 metros a marca Esquimal $2,799 pesos
  • Árbol de navidad nevado con luces 350 LED de 2.30 metros a $8,999 pesos

