Vivienda para el Bienestar: requisitos para la tercera etapa de registro en CONAVI

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció que desde este lunes 10 de noviembre 2025 comenzó el tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar.Para todas las personas que deseen solicitar el apoyo, te compartimos los requisitos.Luego de semanas de esperar el inicio de la tercera etapa de registro CONAVI en octubre, a través de redes sociales se lanzó la convocatoria para registrarse al apoyo de vivienda en este mes de noviembre.Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI en noviembre deben cumplir con varios requisitos.Para checar los módulos de registro que van a estar disponibles para la tercera etapa de Vivienda Bienestar, en la página pvb.conavi.gob.mx.