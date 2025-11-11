Martes, 11 de Noviembre 2025

Vivienda para el Bienestar: requisitos para la tercera etapa de registro en CONAVI

Las personas que deseen solicitar el apoyo de Vivienda para el Bienestar de la CONAVI en noviembre, deben cumplir con varios requisitos

Por: El Informador

Para todas las personas que deseen solicitar el apoyo, te compartimos los requisitos. ESPECIAL / GOBIERNO DE TAMAULIPAS

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció que desde este lunes 10 de noviembre 2025 comenzó el tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar.

Para todas las personas que deseen solicitar el apoyo, te compartimos los requisitos.

Luego de semanas de esperar el inicio de la tercera etapa de registro CONAVI en octubre, a través de redes sociales se lanzó la convocatoria para registrarse al apoyo de vivienda en este mes de noviembre.

Requisitos de CONAVI

Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI en noviembre deben cumplir con varios requisitos.

  • Tener 18 años de edad en adelante.
  • Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.
  • No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
  • No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI.
  • No contar con vivienda propia.
  • Mujeres jefas de hogar (madres solteras).
  • Personas adultas mayores.
  • Población indígena.
  • Personas con discapacidad.
  • Habitantes de zonas prioritarias.
  • INE (original y copia).
  • CURP Actualizada.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Para checar los módulos de registro que van a estar disponibles para la tercera etapa de Vivienda Bienestar, en la página pvb.conavi.gob.mx. 

