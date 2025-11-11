Esta es la segunda semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $13.80 pesos

Papaya por kilo a $27.80 pesos

Melón chino por kilo a $18.80 pesos

Zanahoria por kilo a $15.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $36.80 pesos

Naranja por kilo a $29.80 pesos

Aguacate Hass malla por pieza a $29.80 pesos

Pera danjou por kilo a $29.80 pesos

Manzana Golden Delicious por kilo a $36.80 pesos

Manojo de cilantro a $9.90 pesos

Chile serrano por kilo a $58.80 pesos

Brócoli por kilo a $48.80 pesos

Col blanca por kilo a $19.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero por kilo a $36.90 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $89.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo por kilo a $174.90 pesos

Chamberete de res con hueso por kilo a $164.90 pesos

Filete de salmón descongelado por kilo a $549 pesos

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $124 pesos

Medallón de pechuga pollo por kilo a $159.90 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $274.90 pesos

Sierra congelada por kilo a $138.90 pesos

