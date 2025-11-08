SAT: Esto es lo que sucede si falsificas datos para la devolución de impuestos

Aunque pagar impuestos sea una tarea extenuante, es fundamental que los contribuyentes siempre proporcionen información veraz y completa en sus declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el uso de documentos falsos, omisión de ingresos o la inclusión de deducciones inexistentes derivan en procesos penales y sanciones severas. Aquí los detalles.

¿Cuáles son las consecuencias de presentar datos falsos al SAT?

De acuerdo con la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), manifestar datos falsos para obtener una devolución de impuestos constituye un delito de defraudación fiscal en México y, en tal caso, involucra graves sanciones como tiempo en prisión.

Esta conducta está tipificada y sancionada en el Código Fiscal de la Federación (CFF), y las consecuencias legales incluyen penas de prisión que varían según el monto defraudado:

Si el monto defraudado no excede de un millón 734 mil 280 pesos, la pena es de 3 meses a 2 años de prisión.

Si el monto excede de un millón 734 mil 280 pesos, pero no dos millones 601 mil 410 pesos, la pena es de 2 a 5 años de prisión.

Si el monto es superior a dos millones 601 mil 410 pesos, la pena aumenta de 3 a 9 años de prisión.

Además de las penas privativas de libertad, el SAT puede imponer sanciones económicas y administrativas adicionales, como multas y recargos. Estas sanciones buscan resarcir el daño al erario público y disuadir prácticas fraudulentas.

Para más información sobre las implicaciones legales de la defraudación fiscal y las penas asociadas, puede consultar el Código Fiscal de la Federación, específicamente los artículos relacionados con delitos fiscales.

