El empresario y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2021 a 2024, José Medina Mora, ha sido registrado como candidato de unidad para dirigir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en sustitución de Francisco Cervantes Díaz.

Actualmente, Mora ya ocupa una vicepresidencia en el CCE y, es el presidente de Grupo Compusoluciones —una empresa mayorista en tecnología—. Esta es la segunda ocasión que Mora busca la presidencia del CCE.

El registro de candidaturas fue abierto desde el pasado 6 y hasta hoy, 11 de noviembre, tras un proceso de proselitismo entre la membresía empresarial, luego de que Juan Cortina Gallardo —uno de los candidatos a ocupar el cargo— no postulara su candidatura, situación por la que se optó por un candidato de unidad como Mora.

Entre los temas que le tocará abordar al nuevo dirigente de los organismos empresariales de México se encuentran la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de impulsar la relación del sector empresarial con el gobierno , entre otros temas.

