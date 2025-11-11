¿Arrestaron al director de Miss Universo México en Tailandia? Esto se sabe

La situación de México en Miss Universo en Tailandia continúa al rojo vivo. Ahora Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México señaló que Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, habría sido uno de los arrestados por autoridades tailandesas. Las recientes declaraciones abonan a aquellas de Nawat Itsaragrisil que se volvieron virales por su trato a Fátima Bosch; en ese entonces, el empresario tailandés habría asegurado que el director estaba por ser arrestado y saldría del país. Incluso, hace poco se viralizó otro set de imágenes en una alfombra a medios de la organización, en que unos sujetos, presuntamente mexicanos, habrían sido detenidos y conducidos a otro lugar.

No obstante, Figueroa negó de forma categórica haber sido arrestado por autoridades tailandesas a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram. De acuerdo con el material compartido por el director de Miss Universo México, el estaría en libertad en algún lugar de Tailandia.

Además de ello, Figueroa aseguró que trabaja junto a Fátima Bosch y el resto de delegaciones de cara a la recta final del certamen internacional de belleza.

"Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video" confesó en el mensaje compartido.

Con respecto a los señalamientos de Cristiana, el actual director de Miss Universo México le dejó un recado a quien también pasó por el puesto. "No lograron hacer nada" durante su gestión, aseguró Figueroa sobre Cristiana, quien estuvo tan solo un breve periodo al frente de la organización.

"No presten atención ni oídos, no den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación" cerró el tema.

Mientras tanto, Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, acusó públicamente a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, por presuntos actos de hostigamiento y violencia durante su participación en el certamen. Hasta el momento, ni Miss Universo México ni el hombre han dado alguna declaración respecto a ello.

